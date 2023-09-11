Неужели Англичане признали что их танк не панацея.

Британские военные эксперты посмотрели наконец-то выложенные в Интернете ролики и признали, что на них запечатлен английский ОБТ Challenger 2. Им долго не хотелось подтверждать этот факт, так как это бы нанесло сильные репутационные потери и стало первой потерей такого танка за последние 30 лет. Тут надо напомнить, что Challenger 2 уже был разок уничтожен в рамках вторжения в Ирак в 2003 году. Но произошло это в результате «дружественного» огня и поэтому британцы не вписали эту потерю в списки.

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Потеря Challenger 2 произошла буквально несколько дней назад и уже породило серьезную информационную волну. В частности, стоит сказать, что эти машины были на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая получила 14 танков, часто из которых по неподтвержденной информации использовали для починки других Challenger 2. При этом сами ВСУ позиционировали эту бригаду, как силы для удержания территории после прорыва нашей линии обороны и выхода к Азовскому морю. Этот факт позволяет предположить, что с контрнаступлением все очень нехорошо, раз приходится бросать в бой такие части.

Интересно, что пока не удалось выяснить каким именно образом был уничтожен Challenger 2. Есть предположение, что машина попала под обстрел русской артиллерии и ее пришлось бросить. При этом сообщают, что в той колен был еще один такой танк, но ему удалось уйти своим ходов. Если бы огонь был удачнее, то мы бы наблюдали сразу два сгоревших остова якобы непобедимого и сверхзащищенного ОБТ британского производства.