Так, представляющий английскую гордость, был превращен в груду металла.

История с поставками на Украину современных общих боевых танков началась еще зимой-весной 2023 года, когда в страну привезли партию из 12 машин. Ими оказались британские ОБТ Challenger 2, которые были буквально облизаны украинской прессой и преподносились как оружие победы, которые пойдут железной поступью по нашим позициям. При этом во время начавшегося в июне контрнаступления этих танков замечено не было, зато показали множество других ОБТ западного производства. И вот это наконец произошло – командование ВСУ решило бросить британский чудо-танк в бой и показать, что такое настоящая броня и мощь. Поэтому в интернете появились кадры из официальных источников от русских корреспондентов на который был запечатлен подбитый Challenger 2.

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При этом можно с гордостью сказать, что наша армия первая в мире, подбившая такой танк, так как до этого их за пределами Англии можно было найти с очень большим трудом. Первый Challenger еще мелькал на кадрах в Ираке, но это все. И вот теперь мы можем наблюдать английскую броню в действии и во всей красе. Разумеется, сейчас вовсю пойдут опровержения этой новости, так как такого просто не может быть и русские не могли уничтожить гордость и красу английских танковых сил.

Тут стоит понимать, что танк не самостоятельная машина, а действует с пехотным прикрытием и серьезно зависит от него. Ну еще и от прикрытия с воздуха, да и мины этот Challenger сам искать не может. Поэтому в рамках событий на Запорожском направлении неудивительно, что дорогостоящая машина оказалась превращена в металлолом. Чудо-танком Challenger 2 был только у украинских пиарщиков, а в действительности он неплохо так уступает немецким «леопардам» и является просто одним из образцов западного танкостроения.