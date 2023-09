Режиссеры уже всё распланировали и ждут окончания забастовок.

Еще 28 января HBO сериала «Один из нас», созданного по мотивам популярной игры, подтвердили продление шоу на второй сезон. На днях шоуранер сериала, Нил Дракманн, сообщил о полной готовности съемочной группы к созданию новых серий. Правда, для начала съемок придется дождаться окончания забастовки Гильдии сценаристов, к которой на данный момент уже присоединились актеры Голливуда.

«Мы уже имеем представление о том, как будет выглядеть второй сезон, и полностью готовы приступить к съемкам. Все зависит от того, когда закончится забастовка», – сообщил журналистам Нил Дракманн. Его коллега по проекту Крейг Мазин добавил, что их расстраивают трудности с началом работы над продолжением сериала, поскольку шоураннеры горят своим делом и рвутся в бой. «Мы делаем это не только ради денег – это то, ради чего мы рождены» – заявляют шоураннеры.

Как только стало известно о планах на продолжение, создатели сериала намекнули, что второй сезон будет базироваться на оригинальной истории из The Last of Us Part II. Мазин сразу предупредил, что он против наполнителей, поэтому в продолжении шоу будет адаптирована вторая часть видеоигры, но не вся. Возможно, The Last of Us Part II поделят не на один сериальный сезон.

Первый сезон стал самым успешным проектом HBO на начало 2023 года, получив 25 номинаций премии Эмми. Дебютный эпизод посмотрели более 4,7 млн зрителей только в США, что сразу вывело шоу на второе место после «Дома Дракона».

Кроме того, в будущем планируется адаптация еще одного бестселлера студии Naughty Dog. На это намекнул Нил Дракманн, который является президентом компании-разработчика, добавив, что ему запрещено разглашать какие-либо подробности о следующем проекте.