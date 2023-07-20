Последняя подобная забастовка была 40 лет назад.

Ранее сообщалось о забастовке Гильдии сценаристов Америки, которые начали бастовать ещё весной. Теперь и гильдия актеров присоединилась к своим товарищам по цеху.

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Переговоры бастующих с Альянсом производителей кино и телевидением не дали результата.

Стоит отметить, что за проведение забастовки против телевизионных компаний руководители Гильдии актеров проголосовали единогласно.

Представитель переговорщиков заявил, что они прекращают работу до того момента, когда будут заключены контракты, уважающие права работников.

Фрэн Дрешер (Президент Гильдии актеров) утверждает, что все актеры стали жертвами «алчного предприятия».

Из основных требований: достойная зарплата и отчисления за повторения в кинотеатрах фильмов с участием актеров, а также контроль за разумным использованием искусственного интеллекта при создании копий.

Актеры отказываются присутствовать на премьерах своих фильмов, кинофестивалях, посещать различные мероприятия в рамках своей профессиональной деятельности.

К забастовке присоединяется все больше и больше известных актеров. К примеру, актеры фильма «Оппенгеймер», присутствовавшие на премьере своего блокбастера в Лондоне, просто ушли с данного показа, тем самым поддержав требования коллег.

Руководитель компании Disney Боб Айгер комментируя сложившуюся ситуацию, считает требования актеров и сценаристов далекими от реалистичных.