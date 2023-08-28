Если конкретно - их добавляют в сыр.

Север Италии славится своими сырами: один из самых известных из них – пармиджано-реджано. Это твердый сорт сыра, а его место происхождения точно зафиксировано в базах данных. Продавать такой сыр можно только в регионе Эмилия-Романья. В других же регионах можно лишь воспроизводить технологию, но не упоминать название. Чтобы обезопасить авторство приготовления еще больше, сыровары решили добавлять в продукт чипы – один чип размером с песчинку на одну сырную голову размером в сорок килограммов.

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Чип планируют встраивать в этикетку из казеина – сложного белка, который можно получить из коровьего молока. Информацию, находящуюся на чипе, можно будет прочитать при помощи сканера – планируется вмещать на него столько информации, чтобы покупатель смог узнать каждую мелочь производства, даже ферму, на которой доили корову.

Неизвестно, как повлияет на организм факт проглатывания чипа, однако его крошечный размер может говорить о безопасности. При этом чипы не отслеживаются – поэтому невозможно будет определить и того, кто съел этикетку.

Стоит заметить, что многие отрасли интересуются подобными микрочипами – в их списке даже числятся фармацевтика и автомобильная промышленность.