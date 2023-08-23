Такая возможность появилась у наших кинематографистов впервые.

Российские кинематографисты получили новую возможность легкого и удобного получения субсидий от Министерства культуры РФ. Теперь они могут подавать заявки на финансовую государственную поддержку через "Госуслуги". Об этом объявила глава ведомства Ольга Любимова в своем telegram канале.

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Теперь, чтобы подать заявку, авторам проектов нужно будет собрать пакет документов и представить их в электронном виде на портале "Госуслуги". Таким образом, процесс получения субсидий станет более комфортным и доступным для всех киношников.

Кроме того, упрощение процедуры позволит ускорить время создания кино, так как заявители смогут практически сразу узнать решение о получении субсидии. Правда, не стоит забывать о необходимости сохранения подлинности документов и использования электронной подписи при подаче заявки.

Минкультуры установило определенные сроки подачи заявок на киносубсидию. Теперь каждое проведение отбора проектов будет осуществляться в течение нескольких недель. После этого будет производиться проверка документации и оценка членами экспертных советов. И, наконец, если проекты будут одобрены - кинематографисты смогут рассчитывать на финансовую поддержку от Министерства культуры.

Новая возможность подачи заявок через портал "Госуслуги" существенно упрощает процесс получения субсидий для российских кинематографистов. Она позволит им быстрее реализовывать свои проекты и развивать киноиндустрию в России.

Данная возможность является шагом к упрощению и облегчению процедуры получения государственной поддержки.