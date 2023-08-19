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Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
Самая ожидаемая сегодня игра будет занимать неприлично много места.

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Starfield сегодня самая ожидаемая научно-фантастическая ролевая игра, разрабатываемая студией Bethesda. Выход игры состоится 6 сентября этого года - разработчики гарантируют, что до релиза не произойдет продление срока. Ранее Bethesda обещала, что откроет возможность предварительной загрузки игры, и это произошло сегодня. Однако выяснилось, что объем игры достаточно большой и требует обязательного наличия SSD для ПК версии. Большой объем пространства потребуется и на консолях Xbox. Это объясняется тем, что разработчики пытаются дать игре максимум графических и технических возможностей.

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Объем занимаемой памяти на ПК и Xbox Series S|X по непонятным причинам значительно отличается. Для ПК версии вес установленной Starfield составит 139.84 ГБ. Для консолей Xbox Series S|X потребуется объем памяти в 126.1 ГБ. Возможно такая разница определяется адаптивностью игры под аппаратные возможности консолей и компьютеров.

На консолях Starfield будет отображаться с частотой 30 FPS, на ПК эту цифру можно будет увеличить до 60 FPS. В сети распространяются слухи, что к релизу игры на ПК ожидается выход новой версии технологии масштабирования от AMD — FSR 3.0.

Предзагрузка игры уже доступна с 17-го августа. Игра выйдет на ПК и консоли Xbox Series S|X. Благодаря открытию раннего доступа, вскоре можно ожидать публикацию первых впечатлений от самых активных фанатов игры.


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#игры #starfield #геймер
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