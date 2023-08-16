Оснащаться будет вся модернизируемая и производимая техника.

Опыт СВО показал острую необходимость современной российской бронетехники в дополнительной защите от кумулятивных боеприпасов. По этой причине большое количество военных машин начали оснащать специальными решетками, способными ослабить или полностью нивелировать ущерб от подобных боеприпасов. В частности, некоторые производства начали навешивать решетки уже во время производства машины. Например, главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Абдулов заявил, что продукция «Курганмашзавода» будет сразу снабжена противокумулятивными решетками.

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Со слов Сергея Абдулова перспективные образцы бронетехники уже закладываются с возможностью установки защитных решеток. Так противотанковая самоходка 2С25 и бронетранспортер БТ-30 уже имеют такие дополнения. Подробнее их можно будет увидеть на выставке «Армия 2023», где этим машины будут представлены для потенциальных покупателей.

Но не только перспективные машины станут оснащать решетками. Уже производимая продукция также станет обладать дополнительной защитой. Это значительно увеличит живучесть боевых машин и уменьшит нагрузку полевых мастерских, на которых обычно и наваривали подобные решетки. К слову, они не являются ультимативной защитой, но резко снижают риски. Особенно варианты, которые использовали на танках Т-90М.