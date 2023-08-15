Новая БМП создана на базе списанных танков.

Советский Т-72 стал одним из самых массовых ОБТ в мире и поставлялся более чем в 50 стран. Большая часть машин продавалась на экспорт еще до развала Страны советов и имеет продолжительный срок службы. В частности, начинаются серьёзные проблемы с имеющейся в башне электроникой и системами управления огнем. «Уралвагонзавод» предлагает дать вторую жизнь списанным Т-72 и покажет на выставке «Армия2023» переделку таких танков в новую машину поддержки.

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В основном это предложение для внешнего рынка, так как для внутреннего пользования имеется «Терминатор» на базе Т-90. Руководство УВЗ продают старую машину под новым рекламным лозунгом, так как первые БМПТ этой серии делали как раз на базе танков Т-72, но позже переключились на «Владимиры». А вот иностранным армиям этот продукт может быть интересен за счет снижения стоимости эксплуатации и, скажем так, смены деятельности. УВЗ обещает, что переделка будет на уровне современных русских БМПТ.

Неизвестно насколько новый проект окажется успешным, так как до этого «Терминаторы» закупили только для нужд ВС РФ и армии Казахстана. Машина интересна по концепции, но имеет целый ряд недостатков. В частности, уязвимый для фугасного воздействия боевой модуль. Возможно, за время СВО эту проблему смогли решить и теперь УВЗ покажет класс, но будем посмотреть.