Не исключено, что это требование Германии

Согласно официальным данным Минобороны РФ, сегодня украинская армия после небольшого перерыва продолжила наступательные действия на Запорожском направлении. В районе Лобково – Пятихатки в бой брошены подразделения ВСУ при поддержке бронетехники. Отмечается, что вместе с танками там около 15 единиц, а в составе значатся БТР М113 и HMMWV. Что любопытно, те же источники уверяют, что уже 5 суток ни на одном направлении не были замечены немецкие Leopard 2, вместо которых задействуется советские Т-64, Т-72 и другие. В Киеве делают вид, что уже 11 дней происходит разведка боем, тогда как контрнаступление будет гораздо позднее. Командованию ВСУ вторят и американцы, пытающиеся сохранить лицо в довольно щекотливых условиях. Аналитики рассказывают о значительных потерях техники стран НАТО, восполнить которые будет сложно. При этом немецкие танки могли быть исключены из ударных групп по требованию Германии. Не исключено, что там увидели бесперспективность Leopard 2, изучив фотографии на отбуксированных танках.

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Как оказалось, большая часть попаданий пришлась на верхний бронелист. Проще говоря, по немецким танкам работали не только с земли, но и с воздуха, а наиболее опасной силой признаны вертолёты. Поговаривают, что на фоне разочаровывающих результатов первой недели наступательной операции украинской армии в Германии могут изменить некоторые показатели основного боевого танка следующего поколения Leopard 2AX. Опытный экземпляр должен быть готов в 2025 году, но после того, как немецкие кошки столкнулись с русскими аллигаторами (вертолёт Ка-52), у немцев появилась новая проблема. В целом, даже модификация Leopard 2А8 стала ощутимо тяжелее оригинала, что удалось компенсировать только за счёт замены двигателя на более мощный с 1600 л.с. Насколько тяжёлым станет новый Leopard 2AX с усиленным верхним бронелистом, предсказать невозможно. Вообще, всё это не так важно, поскольку провести быструю модернизацию немецкая оборонная промышленность в сжатые сроки неспособна, а всего 18 танков в модификации Leopard 2А8 там смогут построить не раньше 2025 года. На фоне этого в НАТО снова заговорили о необходимости поставки ВСУ истребителей F-16.

Похоже, есть все основания полагать, что США не дадут разрешения на поставки боевой авиации, поскольку в Украине нет достаточного количества квалифицированных пилотов. Трудно сказать, сколько времени потребуется на переобучение боевого пилота с советского истребителя на американский, но недавно стало ясно, что даже длительное и довольно дорогое обучение – это не гарантия успеха. По данным Politico, в начале июня в ходе воздушного боя был сбит самолёт МиГ-29, пилотируемый пилотом с позывным Nomad. Как оказалось, речь о майоре ВСУ Владиславе Савельеве. Боец считался асом и обладал навыками пилотирования не только советских, но и американских самолётов. Так, совсем недавно Савельев вернулся из США, где целых два года проходил длительную стажировку. Похоже, за пару лет действительно можно овладеть навыками пилотирования различными самолётами, но это не значит, что пилот готов к реальному бою. Эксперты отмечают, что самолёт значительно сложнее танка. Мало того, из-за высоких скоростей пилоту приходится действовать молниеносно. Для этого требуется не только выучка и навыки, но и опыт доведённый до автоматизма. А это можно получить только со временем, а значит никакие ускоренные курсы не помогут.

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Американские издательства подхватили информацию об украинском лётчике и задаются вполне реальными вопросами. Там спрашивают, а стоит ли передавать ВСУ истребители, если даже после двух лет стажировки пилоты умирают в первом же бою. Именно так, в Politico пишут, что это был первый боевой вылет Савельева после возвращения на родину. Ну а поскольку результаты неудачного применения немецких танков уже есть, то шансы на передачу истребителей снижаются. Ну а представители СМИ Германии (Bild) предполагают, что высокие потери Leopard 2 в первые дни наступления могли быть связаны с тем, что украинские танкисты просто некомпетентны. Может и так.