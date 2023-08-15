Было исправлено уже более 200 ошибок.

Baldur's Gate 3 только что получил третий набор исправлений, решающих более 200 проблем, включая проблемы с видео-вставками, сбоями в игре и ошибки в диалогах. Большинство изменений незначительны, и некоторые из них содержат спойлеры, но есть и несколько значительных правок. Во-первых, собака-компаньон Скретч теперь будет самостоятельно находить места для раскопок. Кубики Blue Bahir стали доступны всем игрокам. Для мини-максеров исправлена проблема со слотами для заклинаний, так что мультиклассы могут без страха повышать уровень.

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Исправлена ошибка с ячейками заклинаний, из-за которой нельзя было повышать уровень при мультиклассировании. Исключена проблема с перекрестным сохранением, из-за которой синхронизация зависала на неопределенный срок, что мешало сохранению и загрузке. Больше не будет сбоя, который возникал при выборе призыва без панели быстрого доступа, когда колода на панели быстрого доступа была развернута на максимум.

В мультиплеере исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс найма разделялся пополам на каждом мониторе в режиме разделенного экрана и некоторые визуальные артефакты, появляющиеся на разделенном экране при использовании Vulkan.

В боевой части исправлению подверглись некорректная работа камеры в бою с Ансуром, поведение охранников в Счетной палате. Боевая часть подверглась самым незначительным исправлениям, которые будут заметны только самым внимательным игрокам.

Исправлению подверглись как английская, так и русскоязычная версия игры. Всего насчитано 800 исправлений для обеих версий.