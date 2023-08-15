Соня Блейд помнится фанатам не только по МК3, но и по фильму "Смертельная битва".

Впервые Керри Хоскинс сыграла Соню Блейд в Mortal Kombat 3, вышедшую на приставки Sega и Super Nintendo. Спустя 28 лет, Хоскинс порадовала фанатов, появившись в образе той же Сони, только в горячем образе.

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Представлением горячей сони занялся художник Исава Мурги. Хоскинс в свои 53 года выглядит потрясающе, что не могло не порадовать поклонников файтинга. Фотографии получились настолько хороши, что сообщество фанатов не скупилось на развернутые и восторженные комментарии. Фанаты просят художников и разработчиков создать образ Сони такой-же, как он был в Mortal Kombat 3.

После третей и четвертой части файтинга Хоскинс прекратила сотрудничество с Midway. Она стала строить карьеру тренера по фитнесу и занялась боевыми искусствами, а также снималась для журнала Playboy. Керри Хоскинс замужем второй раз и сейчас носит фамилию Ревис.

По реакции фанатов серии Mortal Kombat можно судить, что Керри Хоскинс стала самой желанной актрисой для роли Сони Блейд. Исава Мурги постарался создать новый образ Сони с долей ностальгии. Рисунки пользуются огромным успехом. Художник смог вызвать восторг у огромного числа поклонников файтинга.

В комментариях фанатов присутствует надежда, что Хоскинс вернется на игровой экран - фотографии стали единственным признаком ее появления. Однако разработчики не оправдывают надежды. Известно, что Хоскинс не станет штатным персонажем в последней версии Mortal Kombat. Остается надеяться, что она будет спрятана в какой-нибудь пасхалке.







