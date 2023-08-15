Нечто подобное было реализовано в RDR2

GTA 6 станет самым дорогостоящим и совершенным проектом в игровой истории компании Rockstar Games. Игра стала самой долгожданной у поклонников франшизы - разработка ведется уже на протяжении 8 лет. Нет никаких намеков и тизеров о точной или приблизительной дате реализации игры. Но и нет никах сомнений, что разработчики хотят довести игру до совершенства и сделать ее лучшей в серии, жертвуя на это временем и крупными финансовыми издержками для Rockstar.

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Игра будет обладать механиками, приближенными к реальному миру. GTA 6 унаследует от Red Redemption 2 динамический рост волос. В GTA 6 рост волос будет доведен до совершенства. Разработчики решили не только создать неповторимые графические возможности игры, но внедрить самые лучшие механики, которые когда-либо существовали в игровой индустрии.

Рост волос позволит игрокам лучше концентрироваться на персонаже. При этом, рост волос - механика GTA 6, которая применяется впервые во всей франшизе. Ожидается, что такое старание над игрой значительно увеличит ее требования к железу компьютера.

В данный момент не известно, когда Rockstar даст какую-нибудь официальную информацию об игре. Также не известно для каких платформ она разрабатывается. Игрокам остается лишь надеяться на появление хоть малейшего тизера. Появилась информация, что фанаты ожидают анонс или тизер на 10-ти летний юбилей GTA5. Но это лишь обсуждения, ведь Rockstar не дает никаких намеков.