На этот раз об Украине говорит "Таймс".

Газета «Таймс» недавно опубликовала новый материал на своих страницах со ссылкой на одного из американских военных, который участвовал в обучении боевиков ВСУ. По словам военного они очень тщательно готовили украинских военных, а командование Киевского режима в свою очередь обещало совершить настоящее чудо во время заявленного контрнаступления. Однако, как мы видим, чуда не случилось и возникает все больше вопросов к командованию ВСУ по этому поводу.

реклама

Не будем рассказывать про успехи украинских военных за последние несколько месяцев, а просто оценим слова одного из военных инструкторов, присланных НАТО подготавливать солдат к прорыву. По словам советника украинское правительство обещало НАТО чудо и руководство блока поверило им. Как оказалось зря и теперь к Зеленскому возникает множество вопросов по этому поводу, так как ни одна из целей наступления не достигнута, а средства вложены немалые.

Этот материал очень похож на попытку хоть как-то дать понять западным обывателям, что все вроде бы шло хорошо, но НАТО поверило не тем людям и те их обманули. Выглядит на самом деле весьма странно и возникает вопрос о компетенции столь высокопоставленных чиновников, в руках которых находится не самый маленький ядерный арсенал. Возможно, когда русские войска окончательно остановят контрнаступление появятся новые статьи с оправданиями собственной неудачи.