Американской разведке известно в общей сложности о 510 случаях наблюдения НЛО.

С января 2020 года американские военные летчики наблюдают все большее число неопознанных летающих объектов на различных военных полигонах в Аризоне или вблизи них. К ним относятся объекты, которые появляются вместе в количестве до 8 единиц. Сообщается, что летающие объекты перемещались на высоте до 11 километров и со скоростью до 0,75 Маха (более 900 км/ч). Пилоты также сообщают, что небольшой беспилотник врезался в фонарь самолета F-16 Viper, повредив его. Эти столкновения описаны в отчетах Федерального авиационного управления (FAA), поданных примерно за 3 года.

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В Аризоне находятся база ВВС Люк и база ВВС Дэвис-Монтан. Первая долгое время была ключевым учебным центром для ВВС США и иностранных пилотов F-35 и F-16. В Дэвис-Монатане, среди прочего, размещаются штурмовики A-10 Warthog и самолеты радиоэлектронной борьбы EC-130H Compass Call. Учебный полигон авиабазы морской пехоты Юма, на котором размещены несколько F-35 и единиц различных других самолетов, также находится примерно в 225 км к юго-западу от базы ВВС Люк.

Во многих случаях объекты, классифицируемые как дроны или беспилотные воздушные системы, регулярно вторгаются в эти запретные зоны. В частности, возрос интерес к аппаратам, летящим в группах. Эти неопознанные воздушные явления (НВЯ) ранее были известны как неопознанные летающие объекты (НЛО).

Аризоне не привыкать к сообщениям о необычной активности беспилотников и наблюдениях НВЯ. В 2016 году полицейский вертолет Тусона сообщил о встрече с загадочным дроном. Спустя 5 лет вертолет Таможенно-пограничной службы США был замешан в инциденте с не менее загадочным НВЯ.

В отчете от 22 апреля 2022 года пилот F-35 сообщил о «8 серебряных БПЛА» на высоте от 5 до 6 километров недалеко от Глендейла, штат Аризона.

Стоит отметить, что записи FAA являются только предварительными отчетами и не указывают, были ли встречи с НЛО подтверждены иным образом. Не содержат они и подробностей более поздних расследований.

В целом члены Конгресса сейчас требуют от военных и спецслужб США большей прозрачности в этих вопросах. Особенно после того, как представитель разведки и разоблачитель Дэвид Груш публично рассказал о массовом сокрытии наблюдений НЛО.