Это был бы конец криптоиндустрии.

Отношения между крупнейшей криптобиржей США Coinbase и финансовым регулятором SEC давно складываются довольно непросто. Еще в конце лета 2021 года Coinbase пришлось отозвать запланированный продукт по кредитованию криптовалют на рынке США под давлением властей. В этом году ситуация ухудшилась: в марте регулятор прислал бирже так называемое Уведомление Уэллса — своего рода предупреждение о том, что вскоре могут быть предприняты судебные иски. А в июне власти фактически подали в суд на Coinbase.

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Обвинение SEC: биржа предлагает криптоактивы, которые должны классифицироваться как ценные бумаги в соответствии с законодательством США. Не совсем ясно, какие криптоактивы власти классифицируют как ценные бумаги, а какие нет.

Бесспорно, биткоин ни в коем случае нельзя классифицировать как ценную бумагу. Кроме того, есть целый ряд криптоактивов, которые, как уже известно, SEC считает ценными бумагами. В дополнение ко многим более мелким криптоактивам в иске против Coinbase также упоминаются некоторые чрезвычайно известные активы: Solana, ADA и MATIC. Однако оценка SEC токена ETH, например, не так однозначна. Глава SEC Гэри Генслер до сих пор избегал однозначных ответов на прямые вопросы о нем.

Глава Coinbase Брайан Армстронг сделал заявление для Financial Times: прежде чем власти подали иск, они призвали площадку приостановить торговлю всеми криптовалютами, кроме ведущей и самой известной на рынке. Coinbase имеет более 200 токенов, зарегистрированных в США. В последовавшем судебном процессе 13 из них были прямо названы противоречащими американскому законодательству о ценных бумагах.

В тот момент у Coinbase не было другого выбора, кроме как не отвечать на требования властей. За этим последовал судебный процесс – и теперь дело будет передано в суд.

Делистинг криптоактивов формально не требуется

Конкурент Coinbase - Kraken не хотел идти на конфликт в начале этого года и согласился на урегулирование спора с властями. Сделка предусматривала штраф в размере $30 млн и приостановку предложения биржи по стейкингу в Соединенных Штатах.

Отвечая на вопрос Financial Times, SEC заявила, что официально не запрашивала, чтобы Coinbase исключила криптоактивы из списка.

Регулятор не может сам решать, следует ли классифицировать актив как ценную бумагу или нет. Если компания не принимает оценку властей, дело передается в суд. Одним из самых известных таких случаев является кейс с Ripple и криптовалютой XRP.

В июле было первое судебное решение в отношении Ripple. В криптоиндустрии решение было воспринято в основном положительно. Вопрос о том, следует ли классифицировать XRP как ценную бумагу в США, прояснился, но еще не окончательно. Возможные последствия для других криптовалют в любом случае совершенно неясны.