Украинцы потеряли самую современную БМП в мире.

Западная пресса со ссылкой на Бундесвер в очередной раз критикует украинских военных с их тактикой ведения боевых действий в рамках контрнаступления. В этот раз критике подвергли использование малых отрядов для попытки прорыва русской обороны. Катализатором на этот раз стала потеря украинцами шведской БМП CV90 и что самое страшное захват машины военными ВС РФ. По мнению западных аналитиков ВСУ обязаны не допускать захват таких трофеев нашими военными.

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После попыток полномасштабных наступлений украинское командование перешло к нападению малыми группами для просачивания через ослабленные точки нашей обороны. Зачастую туда идет небольшой кулак из пехоты и нескольких единиц бронетехники. Такая тактика не стала успешной и подобные «кулаки» отсекают артиллерией, фланговыми ударами, авиацией. При попытке отхода, украинцы натыкаются на внезапно появившиеся минные поля и попадают в своеобразное окружение. Однако стоит отметить, что CV90 подбили из простого гранатомета, неподалеку от Кременной.

Подобная тактика приводит к большим потерям в боевой технике и это также вызывает нездоровый ажиотаж в западной прессе. По их мнению, украинцы должны что-то предпринять для снижения потерь. Но что они могут предпринять остается загадкой, так как контрнаступление идет уже почти 2 месяца, а значительных успехов так и не произошло. Более того русские военные на некоторых направлениях проводят свои наступательные действия.