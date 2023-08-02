Захватили впервые и с помощью РПГ.

Швеция, еще не вступив в НАТО уже на раз отправляла на Украину пакеты «гуманитарной» помощи в виде вооружения и военной техники.

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Так, шведское правительство передало почти 50 единиц БМП CV90, которые считаются одними из лучших в мире по вооружению и защищенности экипажа. Именно такую бронемашину подбили, а затем и захватили русские военные 29 июля 2023 года. Получение такой техники позволит нашим конструкторам изучить машину и возможно использовать в разработке и улучшении уже нашей.

CV90 шли колонной из двух машин мимо «зеленки» в которой затаились наши бойцы. Одним из русских солдат был произведен точный выстрел из гранатомета РПГ-7. Граната попала в борт и пробила броню в районе башни, избежав тем самым блоки динамической защиты. По информации из источников командир БМП стал «200», остальные члены экипажа покинули борт и сбежали в направлении своих. Вторая машина также на скорости ушла из места засады и ее судьба неизвестна.

Несмотря на попадание гранаты CV90 почти не пострадала. Машину эвакуировали с линии боевого соприкосновения и отправили в тыл для изучения. Стоит напомнить, что шведские БМП отличаются крайне «злой» пушкой, которая способна пробивать снарядами боковую броню русских танков на дистанции в 1 км. Кроме того, для пушки существуют отличные боеприпасы с воздушным подрывом, которые могут заинтересовать наших военных.