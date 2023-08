Часть разработчиков уволили, многие проекты свернули.

Деятельность компании Daedalic была разделена на разработку и издательство компьютерных игр. Однако релиз проекта The Lord of the Rings: Gollum разрушил все планы на дальнейшую разработку других проектов и вовсе лишил компанию этой деятельности. Всего в Daedalic работало 90 сотрудников, где 25 из этого числа были разработчики. Ликвидация отдела разработки сопроводилась увольнением всех девелоперов. Вынужденная мера побудило руководство компании помочь уволенным с трудоустройством. Теперь Daedalic осуществит внутренние перестановки и будет нацелена исключительно на издательскую деятельность.

Такое решение было принято через месяц после релиза игры The Lord of the Rings: Gollum, на которой работал весь состав разработчиков компании. Избавиться от отдела разработки побудил тот факт, что "Голлум" стал слишком неудачным проектом. Игра получила огромное количество негативных отзывов от игроков, а критики попросту разгромили геймплей и графическое оформление Голлума. В связи с этим, игра не будет получать обновлений, так как поддержка проекта полностью остановлена. Игра разрабатывалась с 2022-го года и оставалась не анонсированным проектом.

Surviving Deponia - еще один проект, которым занималась Daedalic. Последние события заставили компанию отдать производство игры студии AtomicTorch. Похоже на то, что релиз Голлума не окупил даже себестоимость игры. Руководство компании опасалось, что игра Surviving Deponia также станет убыточной для компании.