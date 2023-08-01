На этих кадрах изображены все главные действующие лица.

В честь ежегодного празднования «Недели акул», Warner Bros Discovery радует фанатов адреналинового экшена представлением свежей линейки официальных кадров из долгожданного водного блокбастера «Мег 2: Бездна». На этих снимках засветились все главные герои, возглавляемые неустрашимым Джейсоном Стэйтемом, а также гигантские доисторические хищники – мегалодоны. Если в первой части Джонас Тейлор (Стэйтем) противостоял огромному мегалодону, то в этот раз с ним придется сразиться сразу с несколькими акулами-убийцами.

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Для выполнения новой миссии сюжет погрузит зрителя на дно океана. Однако, экспедиция пойдет не идет по плану и превратится в адскую битву с древними хищниками. Эти голодные и безжалостные создания откроют охоту в туристических водах, угрожая жизни мирных людей. Для остановки безжалостных монстров, Тейлор и его команда готовы вступить в неравное противостояние. Их ждут сражения, где каждый шаг может быть последним, а победа стоит дорого.

В актерский состав помимо Джейсона Стэйтема также вошли Джеки У, Клифф Кертис, Серхио Перис-Менчета, Мелиссанти Махут и другие зарубежные знаменитости. Фильм «Мег 2: Бездна» основан на втором романе популярного писателя Стива Альтена. Сценаристы оригинального фильма – Джон Хобер, Эрих Хобер и Дин Георгарис – смело адаптировали его для больших экранов.

В режиссерское кресло в этот раз сел британец Бен Уитли. Первая часть «Мег» стала неожиданным хитом бокс-офиса, собрав общемировой прокат впечатляющую сумму в $530 миллионов. Новый сиквел завоевывает сердца зрителей и критиков, а компания Warner Bros возлагает на него особые надежды.

В преддверии премьеры, фанаты научной фантастики и поклонники мирных вод с нетерпением ждут, чтобы окунуться в новые водовороты опасных и захватывающих приключений. Премьера картины «Мег 2: Бездна» намечена на 4 августа.