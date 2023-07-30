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Европейское космическое агентство планирует отслеживать перемещение самолетов из космоса
Речь идет о наноспутниках, которые отслеживают положение транспорта.

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В будущем Европейское космическое агентство будет отслеживать воздушные суда в режиме реального времени из космоса. Как агентство объявило в пресс-релизе, оно вступило в партнерство со Spire Global. Эта компания специализируется на обработке и доставке глобальных данных и имеет парк наноспутников.

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ЕКА использует эти объекты. Вместе со Spire Global агентство создает систему воздушного наблюдения под названием Eurialo. Проект позволит определить местонахождение радиочастотных сигналов самолета с околоземной орбиты, тем самым точно указав его точное положение.

Положение самолета в настоящее время определяется с помощью радара. Радар посылает сигнал, сигнал отражается от объекта, с которым столкнулся и возвращается обратно к радару. По скорости возврата сигнала измеряется расстояние между радаром и объектом.

У этой системы есть недостатки. Горы, высокие здания или большие водоемы могут создавать помехи для сигнала. Следовательно, самолеты также должны сами сообщать о своем местонахождении. Но и здесь могут возникнуть проблемы, как показывает случай с рейсом MH370 Malaysian Airlines. Самолет пропал в марте 2014 года после потери связи с авиадиспетчерской службой.

Для предотвращения подобных инцидентов был создан Eurialo. По данным ЕКА, система сможет «отслеживать самолет в режиме реального времени в любой точке мира от взлета до посадки».

В качестве первого шага Spire Global предоставит предварительный проект новому парку спутников. Затем будет запущена тестовая миссия. «Отслеживание и геолокация воздушных судов в космосе — это будущее управления воздушным движением для обеспечения безопасных и устойчивых авиаперелетов в глобальном масштабе», — сказал Питер Платцер, генеральный директор Spire Global.

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#космос #спутники
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