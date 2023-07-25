Не потому что у геймеров средств нет, как в нулевых, а из-за санкций.

Исследование предприятия XYZ School наглядным образом показало ситуацию, сложившуюся в игровой индустрии. Выяснилось, что доля пиратских игр снова выросла и побила рекорд за последнее время. В опросе участвовало полторы тысячи геймеров, а география исследования охватывает все территории Российской Федерации.

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Согласно результатам, полученным при опросе, 69% всех геймеров пользовались пиратским контентом как минимум один раз за прошлый год. Половина опрошенных заметила, что 2022 год и его последствия подтолкнули их чаще скачивать нелицензированные версии видеоигр. И лишь 7% любителей поиграть всегда обращаются к официальным источникам приобретения игр.

Аналитики считают, что данная ситуация напоминает обстановку игровой индустрии в России нулевых, когда 95% всех игр приобретались нелегальным способом. Возможно, сейчас ситуация вернется. Кроме того, отмечается явление, при котором геймеры выборочно покупают игры – чаще всего это новинки рынка, сильно понравившиеся пользователям. При этом игры с багами покупают намного реже.

Ранее было выяснено, что большинство геймеров из России ежегодно тратят 8 000 -10 000 рублей на приобретение компьютерных игр.



