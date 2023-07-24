Теперь треснутые экраны не выкидываем, их можно будет починить.

Издание Gizmodo опубликовало материал, рассказывающий об инновационной разработке китайских исследователей. Теперь они смогут восстанавливать OLED-дисплеи с помощью нового аппарата. Подробнее о разработке можно узнать на сайте Gizmodo. Об устройстве рассказывали и авторы каналов на YouTube.

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Специалисты утверждают, что основной принцип работы инновационного устройства – это процесс эксимерного лазерного отжига. Лучом лазера прожигается непосредственно экран с повреждениями. Это превращает экран в кремний поликристаллического типа. Воспользовавшись специализированным микроскопом, инженеры удаляют повреждения различного характера – царапины, трещины, сколы и так далее. Восстановление дисплея возможно даже в том случае, если человек не хочет снимать защитное стекло или пленку.

Журналисты и обзорщики отмечают, что OLED-экран – это достаточно дорогая и в то же время хрупкая комплектующая мобильного телефона. В том случае, если аппарат, изобретенный китайскими специалистами, распространится достаточно широко, телефоны, скорее всего, будут служить людям дольше, а полноценная замена экрана станет более дешевой и не такой востребованной услугой.