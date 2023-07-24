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Ubisoft временно блокирует неактивные аккаунты, ограничивая доступ к играм
Даже если вас заблокировали - волноваться не стоит. После авторизации - вас разблокируют.

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Крупнейший игровой издатель Ubisoft объявил о временной блокировке неактивных аккаунтов пользователей. Эта мера предпринята с целью оптимизации работы игровой платформы и улучшения общего игрового опыта.

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Согласно официальному заявлению Ubisoft, блокировка аккаунтов будет вступать в силу с 1 августа 2023 года. Тем не менее, игроки не должны волноваться, поскольку ограничения будут действовать лишь для аккаунтов, которые не были использованы в течение последних 12 месяцев. Если пользователь войдет в свой аккаунт в течение этого срока, его аккаунт будет автоматически разблокирован, и он сможет продолжить играть в любимые игры без ограничений.

Такое решение Ubisoft обосновывает необходимостью оптимизации своей системы и борьбы с несанкционированными активностями. Блокировка неактивных аккаунтов позволит освободить ресурсы и обеспечить более плавную и стабильную работу игровой платформы для активных пользователей.

Представители компании также подчеркивают, что это временное ограничение доступа не повлияет на сохранение игрового прогресса или владение приобретенным контентом. Пользователи могут быть уверены, что все их достижения и покупки будут сохранены и будут доступны сразу после входа в аккаунт.

Компания Ubisoft призывает всех пользователей, которые не планируют играть в ближайшее время, просто заранее зайти в свои аккаунты до 1 августа, чтобы избежать временной блокировки. Это поможет избежать ненужных неудобств и позволит продолжить играть в любимые игры без препятствий.


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