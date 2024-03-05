Статья «Питьевая кипяченая водопроводная вода снижает потребление человеком нанопластиков и микропластиков» была опубликована 28 февраля. Результаты настолько ошеломляющие, что кажутся невероятными.

Уже ни для кого не секрет, что микропластик находят всюду. Еще не выяснен полностью его вред для человека, но уже точно установлено, что, находясь в питьевой воде, он негативно влияет на микробиом кишечника.

На удаление микропластиков из питьевой воды сегодня способны только самые передовые системы фильтрации воды. Стояла задача найти для этого более простой и дешевый способ.

Как установили китайские ученые, кипячение и фильтрация водопроводной воды могут помочь удалить почти 90% нано- и микропластиков, диаметром от одной тысячной до пяти миллиметров. Правда, такие высокие цифры получаются если кипятить жесткую воду.

Исследователи собрали образцы жесткой водопроводной воды из Гуанчжоу, добавив в нее частицы нано- и микропластика (НМП), которую потом кипятили в течение пяти минут. После остывания воды было измерено количество свободно плавающего в ней пластика.

И вот что выяснилось. Кипячение жесткой воды, богатой минералами, приводит к образованию известкового вещества – так называемого известкового налета (карбоната кальция). При кипячении воды с НМП карбонат кальция образовывает корки – кристаллические структуры, которые капсулируют пластиковые частицы. Иначе говоря, известковый налет, оставаясь на стенках посуды, превращается в микрокапсулы, которые почти полностью впитывают в себя пластик. А те корки, которые оставались плавать в воде, легко удалялись через самый простой фильтр, например, для кофе. В целом, удалялось около 90% НМП.

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Интересно, что эффект сохранялся и в мягкой воде, где карбоната кальция содержится менее 60 млг на литр воды. Правда, в гораздо меньшей степени: удалялось примерно 25% НМП.

Таким образом, эффект капсулирования максимально проявил себя именно в жесткой воде, содержащей около 300 млг карбоната кальция на литр воды. Но кипячение частично работало также и в мягкой воде.



