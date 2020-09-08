Всем привет, облазил весь инет такого не нашел вот и провел тест. Собственно записывал в obs с разными настройками, разными разрешениями и количествами кадров в секунду видосы, потом рендерил в давинчи.

что могу сказать: nvenc от 1080ti 25mbps+ выдает картинку максимально близко к источнику, 2700x c x264 в preset slow мог бы потягаться, но проц просто не вывозит рендер более менее сложной картинки в фуллхд.



