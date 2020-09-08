2700x стриминг или nvenc
Всем привет, облазил весь инет такого не нашел вот и провел тест. Собственно записывал в obs с разными настройками, разными разрешениями и количествами кадров в секунду видосы, потом рендерил в давинчи.
что могу сказать: nvenc от 1080ti 25mbps+ выдает картинку максимально близко к источнику, 2700x c x264 в preset slow мог бы потягаться, но проц просто не вывозит рендер более менее сложной картинки в фуллхд.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила