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Уже дважды двигатель на Airbus отключался, по-видимому, без видимой причины, и теперь необходимо провести осмотр затронутых серий самолетов.

В декабре 2024 года самолет Airbus A320neo авиакомпании Air New Zealand следовал из Веллингтона в Сидней. Первоначально полет проходил без происшествий. Однако через 40 минут после взлета пилоты подали сигнал бедствия, запросив разрешение на аварийную посадку в ближайшем доступном аэропорту. Изображение: нейросеть qwen

Это произошло из-за того, что один из двух двигателей неожиданно отключился. Автоматическое отключение показалось экипажу необъяснимым и не имеющим причины. Самолет A320neo смог совершить безопасную аварийную посадку в запасном аэропорту в Окленде.

Расследование показало, что причиной был не сам двигатель, а выключатель системы пожаротушения в кабине пилотов. Небольшой фиксирующий штифт в выключателе был согнут во время сборки. В результате выключатель перестал надежно удерживаться в заблокированном положении. Обычных вибраций в полете было достаточно, чтобы он выскочил. Самолет воспринял это как срабатывание системы пожаротушения и автоматически выключил двигатель. Следователи подтвердили, что пилоты не прикасались к выключателю.

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Менее чем через два года произошел очень похожий инцидент: самолет Airbus A350 авиакомпании British Airways летел из Лас-Вегаса в Лондон, когда посреди ночи над Атлантическим океаном у побережья Канады один из его двигателей просто отключился без видимой причины.

В данном случае экипажу удалось перезапустить отказавший двигатель после консультации с наземной службой поддержки. Они обнаружили, что сработала система пожаротушения в отключившемся двигателе. Отключение этой системы позволило двигателю перезапуститься. В итоге самолет приземлился в Лондоне, как и планировалось.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) считает этот риск настолько серьезным, что выпустила необычное предупреждение по технике безопасности для своих членов, предупреждая о «потенциально катастрофических последствиях». Особенно проблематичным аспектом является то, что неисправность может произойти в любой момент без предупреждения.

Даже на крейсерской высоте внезапная остановка одного двигателя представляет собой проблему для пилотов, по данным BALPA. Однако, если неисправность произойдет во время набора высоты или незадолго до взлета, это может привести к аварии.

Кроме того, выключатели огнетушителей расположены высоко на верхней панели. Обычно они не входят в обычное поле зрения пилотов. Даже электронные предупреждающие сообщения не всегда указывают непосредственно на фактическую причину. Поэтому BALPA настоятельно призывает экипажи проверять переключатели огнетушителей в случае появления необъяснимых предупреждающих сообщений.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) уже выпустило директиву по летной годности для самолетов A319, A320 и A321. Авиакомпании должны проверить затронутые переключатели огнетушителей и заменить их при необходимости. Крайний срок — ноябрь 2027 года.

В настоящее время эта директива не распространяется на Airbus A350. Поскольку аналогичный инцидент, как и в случае с Air New Zealand, произошел с этим типом самолета, EASA также рекомендовало директиву по летной годности для Airbus A350. Решение о том, потребуется ли также проводить инспекцию этих самолетов, будет принято в середине августа.