Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Новейший прототип Starship компании SpaceX после последнего испытательного полета не затонул, а остался плавать в водах Индийского океана.

SpaceX проводит операцию по возвращению своего космического корабля. Верхняя ступень ракеты Starship/Super Heavy (Ship 40), приводнившаяся в Индийском океане после последнего испытательного полета, в настоящее время буксируется в сторону Австралии. Спутниковые снимки раскрыли подробности текущей операции. Верхняя ступень ракеты Starship/Super Heavy (Ship 40) после испытательного полета в июле 2026 года. Источник: SpaceX

28 июля владелец SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания попытается вернуть верхнюю ступень ракеты Starship/Super Heavy, которая осталась на поверхности воды после тринадцатого испытательного полета. Спутниковые снимки, сделанные 2 и 3 августа аппаратом Vantor, показывают, что операция уже началась:

На фотографиях запечатлен прототип сегмента Ship 40 в океане и суда, участвующие в его буксировке. Ship 40 буксируется норвежским судном Normand Ranger. В операции также участвуют норвежское судно Skimmer Tide, оказывающее техническую поддержку, и судно Go Australis компании SpaceX, которое отслеживает состояние Ship с момента запуска.

реклама

Прогресс операции идет медленными темпами. Имеющиеся данные указывают на скорость 1-3 узла (2-6 км/ч). Австралийское побережье в настоящее время находится примерно в 1500 километрах, что при такой скорости означает, что путь может занять еще несколько дней.

Во время своего июльского полета Ship 40 показал лучшие результаты среди всех прототипов разгонных ступеней Starship на сегодняшний день. Все шесть двигателей Raptor V3 работали нормально, корабль сохранил управляемость во время входа в атмосферу, а затем совершил исключительно плавное приводнение в заданном районе Индийского океана.

Видеозапись полета свидетельствует о том, что это было самое плавное приводнение в истории программы. Удар о поверхность океана был настолько незначительным, что космический аппарат остался невредимым и, в отличие от предыдущих прототипов, не затонул. Этот факт побудил компанию начать операцию по его спасению.

Стоит отметить, что возвращение верхней ступени Starship может оказаться одним из важнейших этапов в разработке этой ракеты. Ранее все предыдущие прототипы тонули после приводнения, что препятствовало детальному анализу результатов полета.

В случае успешного проведения операции инженеры смогут более точно оценить состояние конструкции сегмента, в частности, теплозащитного экрана, который защищает космический аппарат от экстремальных температур при входе в атмосферу Земли. Проверка также позволит оценить состояние конструкции и двигательной установки. Собранные данные помогут улучшить последующие прототипы и приблизят SpaceX к созданию полностью многоразовой системы.