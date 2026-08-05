Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

На спутниковых снимках зафиксирован ход операции по спасению верхней ступени Starship из океана
Новейший прототип Starship компании SpaceX после последнего испытательного полета не затонул, а остался плавать в водах Индийского океана.
реклама

SpaceX проводит операцию по возвращению своего космического корабля. Верхняя ступень ракеты Starship/Super Heavy (Ship 40), приводнившаяся в Индийском океане после последнего испытательного полета, в настоящее время буксируется в сторону Австралии. Спутниковые снимки раскрыли подробности текущей операции.Верхняя ступень ракеты Starship/Super Heavy (Ship 40) после испытательного полета в июле 2026 года. Источник: SpaceX

28 июля владелец SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания попытается вернуть верхнюю ступень ракеты Starship/Super Heavy, которая осталась на поверхности воды после тринадцатого испытательного полета. Спутниковые снимки, сделанные 2 и 3 августа аппаратом Vantor, показывают, что операция уже началась:

На фотографиях запечатлен прототип сегмента Ship 40 в океане и суда, участвующие в его буксировке. Ship 40 буксируется норвежским судном Normand Ranger. В операции также участвуют норвежское судно Skimmer Tide, оказывающее техническую поддержку, и судно Go Australis компании SpaceX, которое отслеживает состояние Ship с момента запуска.

реклама

Прогресс операции идет медленными темпами. Имеющиеся данные указывают на скорость 1-3 узла (2-6 км/ч). Австралийское побережье в настоящее время находится примерно в 1500 километрах, что при такой скорости означает, что путь может занять еще несколько дней.

Во время своего июльского полета Ship 40 показал лучшие результаты среди всех прототипов разгонных ступеней Starship на сегодняшний день. Все шесть двигателей Raptor V3 работали нормально, корабль сохранил управляемость во время входа в атмосферу, а затем совершил исключительно плавное приводнение в заданном районе Индийского океана.

Видеозапись полета свидетельствует о том, что это было самое плавное приводнение в истории программы. Удар о поверхность океана был настолько незначительным, что космический аппарат остался невредимым и, в отличие от предыдущих прототипов, не затонул. Этот факт побудил компанию начать операцию по его спасению.

Стоит отметить, что возвращение верхней ступени Starship может оказаться одним из важнейших этапов в разработке этой ракеты. Ранее все предыдущие прототипы тонули после приводнения, что препятствовало детальному анализу результатов полета.

В случае успешного проведения операции инженеры смогут более точно оценить состояние конструкции сегмента, в частности, теплозащитного экрана, который защищает космический аппарат от экстремальных температур при входе в атмосферу Земли. Проверка также позволит оценить состояние конструкции и двигательной установки. Собранные данные помогут улучшить последующие прототипы и приблизят SpaceX к созданию полностью многоразовой системы.

#сша #технологии #космос #ракеты #spacex #starship
Источник: edition.cnn.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Учёные предложили постепенно сократить население Земли вдвое к 2200 году за счёт социзменений
Единственный российский производитель телевизоров обанкротился
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
Thermalright представила систему жидкостного охлаждения PV360 ARGB V2 с квадратным дисплеем
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%
Археологи обнаружили в Италии бронзовые ритуальные подношения богине Уни
2000 титановых болтов в суперкаре Pagani стоят больше базового Porsche 911 Carrera
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
Истребитель X-62A выполнил 27 автономных перехватов благодаря данным инфракрасных датчиков
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом
Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
Новый электровелосипед MapFour Roam имеет две подвески, ремень Michelin и батарею 720 Вт·ч

Популярные статьи

Личный ТОП-5 зарубежных экранизаций русской литературы, покоривших весь мир
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
MSI GeForce 7300GS 128Mb DDR2 - на что была способна видеокарта за 99$ в 2006 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Какую видеокарту выбрать в игровой ПК в условиях, когда GeForce RTX 5060 стоит уже 40000 рублей
Как выбрать онлайн-кассу для малого бизнеса в 2026 году
Краткий обзор фильма «Зловещие мертвецы: Пекло»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter