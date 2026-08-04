Работа, которую видно только с высоты птичьего полета, была создана в честь столетия со дня рождения кинозвезды.

Гигантский портрет Мэрилин Монро, созданный трактором с плугом и бороной, появился на поле в Кастаньяро, недалеко от Вероны на севере Италии. Это необычное произведение было создано известным художником Дарио Гамбариным в честь столетия со дня рождения иконы кино. Арт-объект занимает 27 000 квадратных метров и виден только с высоты птичьего полета.

Фото: La Stampa/X

Дарио Гамбарин много лет специализируется на лэнд-арте – искусстве, которое предполагает создание произведений непосредственно в ландшафте с использованием природных материалов, таких как земля, камни и песок. Фото: La Stampa/X

На этот раз художник решил отдать дань уважения Мэрилин Монро. Как подчеркивает Гамбарин, он «нарисовал» портрет на основе заранее подготовленного эскиза, не используя GPS.

Портрет Мэрилин Монро впечатляет не только своим масштабом, но и вниманием к деталям. Голубые глаза актрисы созданы с помощью листа пластика, разложенного на земле, рассказывает художник. Надпись «Мэрилин» также появляется под изображением звезды, созданным с использованием той же техники.

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Чтобы в полной мере оценить мастерство и масштаб работы Гамбарина, необходимо взглянуть на неё сверху. Всю работу можно оценить благодаря фотографиям и видеосъемке с дрона.

Это не первый раз, когда итальянский художник удивляет мир своими масштабными портретами. В 2009 году он создал аналогичное изображение тогдашнего президента США Барака Обамы, а в 2016 году — Дональда Трампа (Donald John Trump) и Хиллари Клинтон.

В последующие годы в поле недалеко от Вероны также появились портрет Папы Франциска и интерпретация знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».