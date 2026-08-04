Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
С помощью трактора на поле в Италии создали огромный портрет Мэрилин Монро
Работа, которую видно только с высоты птичьего полета, была создана в честь столетия со дня рождения кинозвезды.
реклама

Гигантский портрет Мэрилин Монро, созданный трактором с плугом и бороной, появился на поле в Кастаньяро, недалеко от Вероны на севере Италии. Это необычное произведение было создано известным художником Дарио Гамбариным в честь столетия со дня рождения иконы кино. Арт-объект занимает 27 000 квадратных метров и виден только с высоты птичьего полета.
Фото: La Stampa/X

Дарио Гамбарин много лет специализируется на лэнд-арте – искусстве, которое предполагает создание произведений непосредственно в ландшафте с использованием природных материалов, таких как земля, камни и песок.Фото: La Stampa/X

На этот раз художник решил отдать дань уважения Мэрилин Монро. Как подчеркивает Гамбарин, он «нарисовал» портрет на основе заранее подготовленного эскиза, не используя GPS.

Портрет Мэрилин Монро впечатляет не только своим масштабом, но и вниманием к деталям. Голубые глаза актрисы созданы с помощью листа пластика, разложенного на земле, рассказывает художник. Надпись «Мэрилин» также появляется под изображением звезды, созданным с использованием той же техники.

реклама

Чтобы в полной мере оценить мастерство и масштаб работы Гамбарина, необходимо взглянуть на неё сверху. Всю работу можно оценить благодаря фотографиям и видеосъемке с дрона.

Это не первый раз, когда итальянский художник удивляет мир своими масштабными портретами. В 2009 году он создал аналогичное изображение тогдашнего президента США Барака Обамы, а в 2016 году — Дональда Трампа (Donald John Trump) и Хиллари Клинтон.

В последующие годы в поле недалеко от Вероны также появились портрет Папы Франциска и интерпретация знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».

#техника #италия #искусство #трактор
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Redmi K100 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в ряде игр
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
АВТОВАЗ рассказал об истории созданного на базе Kalina в 2000 году концепт-кара LADA Roadster
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Linus Tech Tips: ChatGPT подобрал комплектующие, но провалил сборку ПК и переложил вину на владельца
Casio выпустила три доступные модели часов MRW-240H с вращающимся безелем и спортивным дизайном

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter