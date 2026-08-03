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kosmos_news
Пользователь заметил в браузере Firefox загруженность хранилища куки и данных сайтов на 17 млрд ГБ
Файлы cookie и данные сайтов якобы заняли 17 миллиардов гигабайт, или 17 эксабайт, места для хранения, сообщил пользователь Reddit.
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Эксперты рекомендуют регулярно удалять файлы куки (cookie) в веб-браузере. Данное решение защищает конфиденциальность, поскольку рекламные провайдеры больше не могут отслеживать поведение в интернете. Это также может устранить технические ошибки, такие как некорректная загрузка сайтов.
Фото: скриншот с reddit.com

Кроме того, удаление cookie-файлов также освобождает место для хранения данных. Когда пользователь Reddit с ником Netreaper попытался сделать именно это в своем браузере Firefox — удалить данные сайтов и куки — он столкнулся с неожиданной ситуацией.

Согласно скриншоту пользователя, Firefox сохранил более 17 миллиардов гигабайт cookie-файлов и данных сайтов только за последние 60 минут. Эта цифра соответствует 17 эксабайтам данных.

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Любой желающий может просмотреть это в своем браузере. В Firefox нужно просто перейти в «Настройки», затем в «Приватность и защита» и нажать «Удаление данных веб-серфинга и куков». Обычно в этом хранилище должно располагаться всего несколько гигабайт файлов cookie и данных сайтов.

Так почему же Netreaper накопил такое огромное количество данных — и, судя по всему, всего за один час? Скорее всего, это ошибка отображения. Причину, вероятно, можно выяснить, посмотрев на встроенный диспетчер задач браузера. В Firefox к нему можно получить доступ с помощью сочетания клавиш Shift + ESC.

Netreaper не ответил на сообщения на Reddit относительно предложенных решений. Однако очевидно, что у него, вероятно, нет жесткого диска объемом в эксабайт — особенно учитывая резкий рост цен на хранилища данных из-за бума искусственного интеллекта.

#firefox #браузер #куки
Источник: reddit.com
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