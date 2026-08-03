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kosmos_news
Венгерскую АЭС «Пакш» впервые за 44 года отключили ​​на несколько недель
Жара привела к рекордно низкому уровню воды в Дунае, что вынудило страну полностью остановить работу единственной в стране атомной электростанции.
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Единственная в Венгрии АЭС «Пакш», которая производит около половины всей электроэнергии в стране, была отключена впервые за 44 года. Это произошло 2 августа в 1:30 ночи по местному времени (2:30 по МСК). Причина: обмеление Дуная, вызванное жаркой погодой.
Изображение: atomeromu.hu

Как сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, на станции был «отключен предпоследний энергоблок». Ранее мощность АЭС сократилась до 240 мегаватт, а 3 августа она полностью остановлена. Прогнозы погоды на ближайшие дни предсказывают отсутствие осадков, а из-за продолжающейся жары уровень воды в реках и озерах уже значительно снизился.

Петер Мадьяр призвал к солидарности и попросил крупных потребителей энергии сократить расходы электричества.

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Полная остановка единственной в Венгрии атомной электростанции «Пакш» – первый случай с момента открытия станции в 1982 году. Уровень воды в Дунае, вероятно, останется слишком низким для перезапуска станции после остановки в течение нескольких недель, пояснил венгерский премьер-министр. АЭС «Пакш», оснащенная четырьмя энергоблоками, обычно вырабатывает около 50% электроэнергии страны, а вода из Дуная используется для охлаждения реакторов.

Неделю назад мощность энергоблока № 1 была снижена на 254 МВт. Затем мощность энергоблока № 3 была снижена на 237 МВт, а еще через день энергоблок был полностью остановлен. 30 июля мощность энергоблока № 2 была снижена вдвое. За 44 года работы АЭС «Пакш» производство электроэнергии никогда не останавливалось полностью – временно отключались только отдельные энергоблоки из-за неисправностей или технического обслуживания.

#европа #энергетика #венгрия #аэс #атомная электростанция #электростанция
Источник: t.me
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