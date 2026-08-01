Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Российский самолет Ил-114-300 пройдет испытания в Узбекистане при экстремальной жаре
В России продолжают наращивать производство турбовинтового регионального лайнера, при этом проводятся дополнительные сертификационные испытания в условиях высоких температур.
реклама

Региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 продолжает сертификационные испытания. На очередном этапе лайнер должен доказать работоспособность в условиях экстремально высоких температур. Согласно заявлению «Ростеха», для этой цели Ил-114-300 из подмосковного Жуковского прибыл в Узбекистан, преодолев более 2,7 тысячи километров.Фото: ОАК

Самолет получил сертификат типа в июне 2026 года, но пока не может эксплуатироваться без ограничений. У воздушного судна ограниченный температурный диапазон, запрет на полеты в условиях обледенения или шторма, а также ограничения на мокрых или загрязненных взлетно-посадочных полосах.

Иными словами, хотя сертификат является важной вехой, он еще не означает полного ввода в эксплуатацию. Эти ограничения будут сняты по мере продолжения испытаний. Проверка систем в Узбекистане – один из этих этапов. В условиях высоких температур воздушное судно, как планируется, совершит более 30 полетов с целью подтвердить работоспособность всех систем.

«Инженеры детально проверят, как поведут себя силовая установка, авионика, вспомогательные системы и даже интерьер салона», – цитирует ТАСС заявление «Ростеха».

реклама

Ранее Правительство РФ объявило о финансовой поддержке первых трех серийных Ил-114-300. Заявленный бюджет составляет 2,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на завершение производства этих трех самолетов, которые полностью собираются внутри страны.

Ил-114-300, способный перевозить до 68 пассажиров и имеющий дальность полета чуть более 1000 морских миль, будет поставлен Архангельскому объединенному авиаотряду. Разработанный для местных и региональных маршрутов, он может взлетать и садиться на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах и хорошо подходит для отдаленных и арктических регионов. Он предназначен для замены находящихся в настоящее время в эксплуатации самолетов Ан-24. Конструкция предусматривает грузовое пространство, в частности, для почты, чтобы обслуживать самые отдаленные регионы.

#россия #авиация #самолет #ил-114-300
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Отработанная ступень Falcon 9 упадёт на Луну 5 августа и поднимет пылевой шлейф на 100 км
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Оплата функций Telegram грозит российским пользователям обвинениями в финансировании терроризма
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter