В России продолжают наращивать производство турбовинтового регионального лайнера, при этом проводятся дополнительные сертификационные испытания в условиях высоких температур.

Региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 продолжает сертификационные испытания. На очередном этапе лайнер должен доказать работоспособность в условиях экстремально высоких температур. Согласно заявлению «Ростеха», для этой цели Ил-114-300 из подмосковного Жуковского прибыл в Узбекистан, преодолев более 2,7 тысячи километров. Фото: ОАК

Самолет получил сертификат типа в июне 2026 года, но пока не может эксплуатироваться без ограничений. У воздушного судна ограниченный температурный диапазон, запрет на полеты в условиях обледенения или шторма, а также ограничения на мокрых или загрязненных взлетно-посадочных полосах.

Иными словами, хотя сертификат является важной вехой, он еще не означает полного ввода в эксплуатацию. Эти ограничения будут сняты по мере продолжения испытаний. Проверка систем в Узбекистане – один из этих этапов. В условиях высоких температур воздушное судно, как планируется, совершит более 30 полетов с целью подтвердить работоспособность всех систем.

«Инженеры детально проверят, как поведут себя силовая установка, авионика, вспомогательные системы и даже интерьер салона», – цитирует ТАСС заявление «Ростеха».

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Ранее Правительство РФ объявило о финансовой поддержке первых трех серийных Ил-114-300. Заявленный бюджет составляет 2,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на завершение производства этих трех самолетов, которые полностью собираются внутри страны.

Ил-114-300, способный перевозить до 68 пассажиров и имеющий дальность полета чуть более 1000 морских миль, будет поставлен Архангельскому объединенному авиаотряду. Разработанный для местных и региональных маршрутов, он может взлетать и садиться на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах и хорошо подходит для отдаленных и арктических регионов. Он предназначен для замены находящихся в настоящее время в эксплуатации самолетов Ан-24. Конструкция предусматривает грузовое пространство, в частности, для почты, чтобы обслуживать самые отдаленные регионы.