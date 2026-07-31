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kosmos_news
Apple испытывает проблемы с нехваткой ключевых компонентов
По словам уходящего генерального директора Тима Кука, Apple недооценила спрос на iPhone и Mac.
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Тим Кук представит квартальные результаты Apple в ходе телефонной конференции. Уходящий генеральный директор Apple передаст свой пост в сентябре после 15 лет работы нынешнему руководителю подразделения аппаратного обеспечения Джону Тернусу.
Изображение: нейросеть qwen

В ходе конференции Кук объяснил, что компания испытывает проблемы с нехваткой ключевых компонентов. По его словам, основная проблема заключается в ограниченных производственных мощностях для комбинированных чип-систем, которые являются ядром таких устройств Apple, как iPhone и компьютеры Mac. Несмотря на уже высокие прогнозы продаж, в последние месяцы они недооценили спрос на iPhone и Mac.

В другие годы это не было бы большой проблемой — будучи крупным клиентом, Apple имеет значительный вес в отношениях с поставщиками. Но в настоящее время наблюдается «меньше гибкости», чем обычно, сказал Кук в ходе телефонной конференции с аналитиками. Именно поэтому возникают серьезные проблемы.

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Производственные мощности по выпуску чипов забронированы, поскольку из-за бурного развития бизнеса в сфере искусственного интеллекта многие полупроводники заказываются в связи с ускоренным расширением центров обработки данных.

Сейчас настало время, когда Apple традиционно наращивает производство новых моделей iPhone к их осеннему запуску. Как всегда, компания не прокомментировала, будут ли новые модели телефона представлены снова в сентябре. Однако эксперты отрасли твердо уверены, что это произойдет. По информации Bloomberg, в этом году также ожидается выпуск первой складной модели iPhone.

Как и другие производители техники, Apple сталкивается с резким повышением цен на микросхемы памяти. Ссылаясь на резкий рост цен, компания несколько недель назад повысила цены на несколько категорий устройств. Исключением стали iPhone. Кук сказал: «Мы повысили цены с неохотой». Однако этот шаг был необходим из-за беспрецедентного скачка цен на память.

Кук отметил, что на рынке памяти DRAM всего три крупных поставщика. «Было бы хорошо, если бы поставщиков было больше», — сказал он. Однако у него нет уверенности, что увеличение числа поставщиков приведет к снижению затрат. Кук предполагает, что затраты будут продолжать расти. На вопрос о том, что это означает для цен на продукцию, Кук ответил: «мы рассматриваем различные варианты».

Новые модели iPhone 18 будут представлены в сентябре. Однако считается, что цены на новые смартфоны Apple точно вырастут. Например, не исключено, что iPhone 18 Pro Max будет стоить $1500.

#смартфоны #apple #финансы #техника #чипы #микросхемы #показатели
Источник: apple.com
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