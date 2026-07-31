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kosmos_news
Население Японии сократилось до менее чем 120 миллионов человек впервые с середины 80-х
К 2070 году население может сократиться до 87 миллионов.
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Впервые за 42 года число граждан Японии упало ниже порога в 120 миллионов человек. Официальные правительственные данные указывают на сокращение более чем на 900 000 человек по сравнению с прошлым годом. Это максимальное сокращение в истории, которое не может компенсировать даже рекордное количество иностранцев.
Изображение: нейросеть qwen

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что на 1 января 2026 года население страны составляло 119 736 483 человека. Это на 916 700 человек меньше, чем годом ранее, что представляет собой самое большое годовое сокращение как минимум с 1968 года. Из 47 префектур только в Токио наблюдался рост числа японских жителей, и этот рост составил всего 0,09%.

В 2025 году в Японии зарегистрировано приблизительно 670 000 рождений и 1,59 миллиона смертей, а коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня в 1,14. Это означает, что у среднестатистической японской женщины чуть больше одного ребенка, что составляет половину от 2,1, необходимых для смены поколений.

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Сменявшие друг друга правительства пытались обратить вспять эту тенденцию с помощью семейных субсидий, но эксперты утверждают, что финансовая помощь не решает корень проблемы. Дело не только в финансовых стимулах. Реальные препятствия включают в себя стоимость жизни, неравномерное распределение домашних обязанностей и все более поздние браки.

Сам Токио признает проблему. Премьер-министр Санаэ Такаичи назвала сокращение населения «тихой чрезвычайной ситуацией» и создала правительственный отдел по демографической стратегии.

Столкнувшись с этой растущей проблемой, власти Токио постепенно открывают рынок для экономических мигрантов. Число иностранцев, зарегистрированных в Японии, впервые превысило 4 миллиона — почти на 354 000 больше, чем годом ранее. Это представляет собой увеличение на 9,6% и рекорд с момента начала ведения этой статистики в 2013 году. Более 86% из них — трудоспособного возраста.

#япония #исследование #демография
Источник: en.sedaily.com
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