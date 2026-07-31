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kosmos_news
На Марсе обнаружены загадочные структуры похожие на соты
Марсоход Curiosity в долине Валле-Гранде обнаружил обширное скопление многоугольных структур, похожих на соты.
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Марсоход Curiosity, непрерывно исследующий поверхность Марса почти 12 лет, в очередной раз предоставил ученым материал для тщательного анализа и предположений. На этот раз, во время своих исследований в долине Валле-Гранде, марсоход обнаружил огромное скопление многоугольных структур, напоминающих соты. Это не первый случай, когда миссия сталкивается с подобными формами, но никогда прежде они не наблюдались в таком количестве и на такой большой площади.
Фото: NASA

Обнаруженные марсоходом Curiosity многоугольники имеют диаметр от 3 до 7 сантиметров и огибают склоны близлежащего холма. Хотя подобные структуры появлялись и в других местах на Марсе, они никогда не были обнаружены в такой концентрированной форме.

Некоторые из наблюдаемых до сих пор многоугольников, вероятно, образовались в результате растрескивания высыхающей грязи в далеком прошлом Марса. Ученые считают, что они могут быть следами древних сезонных циклов, в течение которых поверхность планеты неоднократно проходила через фазы увлажнения и высыхания. Это, в свою очередь, может быть ключевой подсказкой к условиям, благоприятным для возникновения жизни.
Фото: NASA

Хотя гипотеза о трещинах в грязи кажется наиболее вероятной, ученые не исключают и другие сценарии. Лаборатория реактивного движения предполагает, что за образование сотоподобных структур могут отвечать и другие геологические процессы. Марсоход приземлился на Марсе в августе 2012 года. С 2014 года он поднимается по склонам горы Шарп — горы высотой три мили, которая миллиарды лет назад была окружена озерами и ручьями. Каждый день миссии приносит новую информацию, которая позволяет лучше понять не только историю Красной планеты.

#космос #наука #астрономия #марс
Источник: science.nasa.gov
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