Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Учёные могут применить квантовую физику в поисках планеты похожей на Землю
Землеподобные экзопланеты в десять миллиардов раз тусклее своих звезд и, соответственно, их трудно обнаружить.
реклама

Астрономам недавно удалось обнаружить звезду-компаньона красного сверхгиганта Бетельгейзе. Алгоритмы потратили месяцы на фильтрацию света из изображений. С помощью аналогичных алгоритмов и квантовой физики исследователи вскоре смогут начать поиски возможной Земли 2.0.
Изображение: нейросеть qwen

Южнокорейская исследовательская группа описала теоретическую возможность того, как телескопы однажды смогут отличить чрезвычайно тусклую, похожую на Землю планету от её звезды. Проблема текущих наблюдений заключается в том, что экзопланеты в 100 миллионов — 10 миллиардов раз тусклее своих звёзд, как сообщает Universe Today.

В соответствии с так называемым критерием Рэлея, различные объекты становятся неразличимыми для оптических приборов после определённого момента. Свет, излучаемый экзопланетой, будет полностью маскироваться светом звезды. Телескопы смогли бы различить только один объект: звезду.

реклама

По данным исследовательской группы, в дело вступает квантовая механика, основа квантовой физики. Частицы света (фотоны) содержат больше информации, чем просто яркость, например, их волновую форму. Система, которая сортирует фотоны по их волновым характеристикам до того, как они достигнут детектора, может предоставить дополнительную информацию, которую упускают обычные камеры.

Для достижения этой цели исследователи внедрили непрерывную обратную связь в свое программное обеспечение для анализа изображений. Это позволило зафиксировать экстремальные различия в яркости между планетой и звездой и определить структуру исследуемой звездной системы.

В своих симуляциях алгоритм смог определить количество и точное положение планет почти в трех четвертях случаев. В тех случаях, когда количество объектов было определено правильно, также удалось определить фактическую яркость чрезвычайно слабой планеты.

В какой степени компьютерное моделирование может быть применено к реальным наблюдениям экзопланет, пока неясно. При использовании реальных телескопов многочисленные источники шума могут исказить результаты. Однако, по данным Universe Today, работа южнокорейских исследователей представляет собой значительный шаг вперед в разработке квантовых систем визуализации.

#космос #наука #астрономия #земля #планеты #квантовая физика
Источник: universetoday.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Kawasaki запустила разработку ездового робота CORLEO совместно с NVIDIA
Процессор Nova Lake-S получит встроенную графику с 12 ядрами Xe3P, которая будет потреблять до 65 Вт
AMD запускает бюджетные видеокарты Radeon RX 9050 с 4ГБ и 8ГБ памяти
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
В Tom's Hardware проверили возможность сэкономить установив старый накопитель в отдельный корпус

Популярные статьи

Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter