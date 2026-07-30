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kosmos_news
Швейцарскому Airbus пришлось совершить экстренную посадку из-за возгорания наушников в футляре
Из-за задымления в кабине пилотов, рейс из Цюриха в Нью-Йорк был вынужден совершить экстренную посадку.
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Швейцарский самолет Airbus A330-300 находился у канадского атлантического побережья, когда пилоты сообщили о сильном задымлении. По данным Aviation Herald, даже обсуждалась возможность пожара. Экипаж подал сигнал бедствия и запросил разрешение на посадку в ближайшем доступном аэропорту.
Этот зарядный футляр загорелся. Фото: Swiss

Сообщается, что пилоты пытались выпустить дым из кабины в салон бизнес-класса. Рейс LX16 в итоге был направлен в аэропорт Бангор в штате Мэн, США. Airbus резко повернул вправо и вскоре благополучно приземлился в Бангоре, где его уже ждали пожарные. После посадки источник возгорания обнаружить не удалось. 229 человек на борту не пострадали. Швейцарская авиакомпания позже объявила в пресс-релизе о причине задымления и последующей аварийной посадки. Зарядный футляр для беспроводных Bluetooth-наушников соскользнул в сиденье и там застрял.

«В результате устройство повредилось, что и привело к задымлению», — пишет Swiss.

Авиакомпания предупредила пассажиров об опасностях батарей и аккумуляторов на борту самолетов. Использование портативных зарядных устройств на борту больше не разрешено, говорится в сообщении. Кроме того, запрещено провозить портативные зарядные устройства в зарегистрированном багаже или размещать их в багажном отделении над сиденьями.

«В предполетном видеоролике по технике безопасности мы четко инструктируем пассажиров немедленно сообщать бортпроводникам, если электронное устройство нагревается, дымит, повреждено или потеряно под сиденьем», — пишет авиакомпания.

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Эта ситуация напоминает трагический инцидент: недалеко от места, где LX16 подал сигнал бедствия, 28 лет назад произошла самая страшная авиакатастрофа в истории швейцарской авиакомпании. После возгорания кабеля в электросистеме самолета MD-11 рейса Swissair 111 разбился в море у Пеггис-Коув в Канаде. Все 256 человек на борту погибли.

#авиация #самолеты #наушники #airbus
Источник: newsroom.swiss.com
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