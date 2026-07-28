Ученые получили убедительные доказательства существования звезды-компаньона у одного из самых известных и ярких красных сверхгигантов.

Астрономы объявили о прорыве в своем долгосрочном исследовании одной из самых известных звезд на небе, Бетельгейзе. Недавние наблюдения с использованием Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) предоставили доказательства существования звезды-компаньона Бетельгейзе, предварительно названного Бетельгейзе B. Это открытие завершает поиски, длившиеся более века, и открывает новую главу в изучении этого красного сверхгиганта, девятой по яркости звезды на ночном небе.

Бетельгейзе и её звезда-компаньон. Фото: ESO

Бетельгейзе, расположенная в созвездии Ориона, на протяжении веков привлекала внимание как астрономов, так и любителей ночного неба. Ее характерное красноватое свечение видно невооруженным глазом. В течение многих лет выдвигались гипотезы о том, что необычное поведение Бетельгейзе может быть связано с наличием ранее невиданного звезды-компаньона. Однако, несмотря на многочисленные попытки, прямые наблюдения и убедительные доказательства существования второй звезды в этой системе оставались безрезультатными.

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Прорыв произошел благодаря группе исследователей во главе с французским астрономом Мигелем Монтаржесом из Парижской обсерватории. В декабре 2024 года, используя инструмент SPHERE, установленный на Очень большом телескопе, ученые провели серию точных наблюдений Бетельгейзе.

Местоположение потенциального компаньона имело решающее значение. Согласно теоретическим предсказаниям, именно в это время Бетельгейзе B находилась на наибольшем расстоянии от главной звезды, что облегчало её обнаружение.

Месяцы кропотливого анализа собранных данных дали результат. Впервые стало возможным напрямую обнаружить свет от Бетельгейзе B. Современные методы обработки изображений, первоначально разработанные для поиска экзопланет, также оказались чрезвычайно эффективными в обнаружении звёзд-компаньонов массивных, эволюционирующих звёзд.

Предыдущие модели предполагали, что потенциальный компаньон Бетельгейзе должен быть по массе близок к Солнцу. Однако новые наблюдения удивили учёных: Бетельгейзе B оказалась значительно массивнее, в два-три раза превышая массу Солнца. Это делает её присутствие вблизи одной из наиболее изученных звёзд ещё более удивительным.