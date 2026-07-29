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kosmos_news
Учёные выяснили масштабы последствий от упавшего на Землю 66 млн лет назад метеорита
Катаклизм не только положил конец эпохе динозавров, но и радикально изменил ход эволюции на нашей планете, проложив путь к доминированию млекопитающих.
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66 миллионов лет назад столкновение с метеоритом Чиксулуб вызвало катаклизм, который положил конец эпохе динозавров и изменила эволюцию на Земле. Недавние исследования показывают, что, помимо ударной волны и цунами, ключевую роль сыграл глобальный слой пыли в атмосфере, удерживающий тепло и вызывающий интенсивные глобальные пожары, приводящие к массовому вымиранию растений и животных.
Изображение: нейросеть qwen

По словам ученых, эта пыль не только блокировала солнечный свет, но и действовала как изоляция, удерживая и отражая тепло, выделяемое частицами стекла, образованными при плавлении горных пород, известными как сферолиты, падающими на поверхность Земли. Трение с атмосферой нагревало их до экстремальных температур, и возникшая в результате тепловая волна была достаточно интенсивной, чтобы вызвать пожары по всему миру. Новые модели показывают, что при наличии слоя пыли, количество тепла достигающего поверхности, было в 3,5 раза больше, чем считалось ранее.

Такое резкое повышение температуры могло привести к массовому вымиранию животных и растений всего за несколько часов. Животные, не сумевшие укрыться под землей или в воде, погибли от перегрева или ожогов. Растительность сгорела на обширных территориях, а атмосфера наполнилась дымом и сажей. Эти глобальные пожары, возможно, стали ключевым фактором, определившим судьбу динозавров и многих других видов.

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Однако драматические последствия удара на этом не закончились. После первоначальной волны огня и жара пыль, плавающая в атмосфере, блокировала солнечный свет в течение многих лет, что привело к быстрому похолоданию. Температура поверхности Земли резко упала, фотосинтез был подавлен, а пищевые цепи разрушились. В результате многие виды, пережившие начальную фазу катастрофы, не смогли пережить длительное похолодание и голод.

Наилучшие свидетельства глобальных пожаров получены из слоев горных пород в Северной Америке, где сохранились следы выгорания и сажи. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, происходили ли столь же интенсивные пожары на других континентах. Возможно, дальнейшие открытия позволят окончательно ответить на вопрос о том, какими были последние дни динозавров.

Понимание механизмов вымирания динозавров имеет решающее значение не только для палеонтологии, но и для наук о Земле и климате. Анализ последствий удара метеорита Чиксулуб позволяет лучше прогнозировать последствия потенциальных будущих космических катастроф и понимать, как экосистемы реагируют на внезапные и экстремальные изменения окружающей среды.

#наука #история #земля #динозавры #метеорит
Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
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