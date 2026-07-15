Текущий официально подтвержденный рекорд скорости принадлежит именно этому серийному электромобилю, который почти год назад разогнался до 496,22 км/ч.

Титул самого быстрого серийного автомобиля в мире сейчас принадлежит электрическому Yangwang U9 (разработан BYD), который разогнался до 496,22 км/ч. В ноябре автопроизводитель хочет установить новый рекорд скорости со своим гиперкаром.

Фото: BYD

В сентябре прошлого года, когда китайский Yangwang U9 Xtreme разогнался до 496,22 км/ч, журналисты и специалисты автопрома предположили, что пилот-испытатель Марк Бассенг мог удерживать педаль газа около 1,5 секунды, что при мощности машины в 3019 л.с. легко позволило бы достичь скорости на 4 км/ч больше.

Если бы на немецком треке автомобильных испытаний ATP в Папенбурге был участок длиннее четырехкилометровой прямой, Yangwang U9 Xtreme наверняка разогнался бы до 500 км/ч. Китайский производитель заявил, что снова выведет Yangwang на трассу в ноябре этого года в попытке достичь ключевого уровня. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

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Вице-президент BYD Стелла Ли в беседе со СМИ во время Фестиваля скорости в Гудвуде рассказала, что Yangwang U9 Xtreme все еще имеет большой потенциал. Предназначенная для езды по дорогам общего пользования машина китайского автопроизводителя может стать первой, превысившей скорость в 500 км/ч.

Производители стремятся устанавливать рекорды скорости по маркетинговым причинам. Известно, что некоторые из технологических решений впоследствии могут быть использованы в более доступных автомобилях. Также производителям важна реклама, которую они получат после побития рекорда скорости.