Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты объяснили причину отказа от полностью цельнокомпозитной конструкции в самолёте «Байкал»
Лёгкий самолет получил смешанный планер, поскольку при выборе материалов учитывались технологичность производства и ремонтопригодность в «полевых» условия.
реклама

Модернизированная версия легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» создается Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на замену Ан-2. В начале июня он перешёл к сертификационным испытаниям в преддверии запуска в серийное производство. При создании машины инженеры полностью отказались от иностранных компонентов в пользу комплектующих исключительно отечественного производства. Это воздушное судно предназначено для эксплуатации на региональных маршрутах, поэтому помимо обеспечения летных характеристик должно работать исправно там, где отсутствует стандартная инфраструктура. Соответствующие требования определили конструкцию «Байкала».
Источник: МАИ

При изготовлении самолета были выбраны материалы, которые соответствуют аэродинамическим характеристикам лайнера и при этом не увеличивают его массу. Также учитывались комплексные эксплуатационные и производственные свойства материалов. Они обеспечивают минимальные затраты времени и ресурсов на создание, обслуживание и восстановление техники на всех этапах ее жизненного цикла. В итоге при создании «Байкала» использовались как традиционные металлы (из алюминия выполнен силовой каркас), так и современные полимерные композиционные материалы (ПКМ).

Такая схема призвана уменьшить массу летательного аппарата и увеличить коррозийную устойчивость. При этом композиционные материалы позволяют создавать детали сложной формы. ПКМ в отечественном авиастроении применяются в создании самолета МС-21, в частности в конструкции силовой схемы крыла.

Это решение позволяет реализовать конструкцию большого удлинения с повышенной аэродинамической эффективностью. Однако для «Байкала» необходим другой подход: самолет предназначен для эксплуатации на небольших аэродромах, и характеристики планера должны сочетаться с возможностью техобслуживания в «полевых» условиях.
Источник: «Авиация России» / aviation21.ru

реклама

В «Байкале» используются ПКМ на основе термореактивных и термопластичных связующих. Производитель утверждает, что из этих материалов собраны капоты, двери, полы, обтекатели и триммеры. Свойствами деталей из таких материалов можно управлять на этапе проектирования и получать комплектующие с необходимым сочетанием прочности и массы.

Таким образом, доля и роль композиционных материалов в конструкции определяются задачами самолета. В конструкции МС-21 и «Байкала» применяются два разных подхода. В первом случае ПКМ решали задачу аэродинамической эффективности лайнера, который рассчитан на длительные полеты. Во втором эти материалы призваны оптимизировать отдельные детали конструкции лёгкого самолета, который курсирует между близко расположенными населенными пунктами.

#россия #технологии #авиация #самолет #мс-21 #байкал #узга #лмс-901 #цельнокомпозитные материалы
Источник: aviation21.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель
В России могут появиться грузовые дирижабли грузоподъёмностью до 50 тонн
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter