Лёгкий самолет получил смешанный планер, поскольку при выборе материалов учитывались технологичность производства и ремонтопригодность в «полевых» условия.

Модернизированная версия легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» создается Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на замену Ан-2. В начале июня он перешёл к сертификационным испытаниям в преддверии запуска в серийное производство. При создании машины инженеры полностью отказались от иностранных компонентов в пользу комплектующих исключительно отечественного производства. Это воздушное судно предназначено для эксплуатации на региональных маршрутах, поэтому помимо обеспечения летных характеристик должно работать исправно там, где отсутствует стандартная инфраструктура. Соответствующие требования определили конструкцию «Байкала».

Источник: МАИ

При изготовлении самолета были выбраны материалы, которые соответствуют аэродинамическим характеристикам лайнера и при этом не увеличивают его массу. Также учитывались комплексные эксплуатационные и производственные свойства материалов. Они обеспечивают минимальные затраты времени и ресурсов на создание, обслуживание и восстановление техники на всех этапах ее жизненного цикла. В итоге при создании «Байкала» использовались как традиционные металлы (из алюминия выполнен силовой каркас), так и современные полимерные композиционные материалы (ПКМ).

Такая схема призвана уменьшить массу летательного аппарата и увеличить коррозийную устойчивость. При этом композиционные материалы позволяют создавать детали сложной формы. ПКМ в отечественном авиастроении применяются в создании самолета МС-21, в частности в конструкции силовой схемы крыла.

Это решение позволяет реализовать конструкцию большого удлинения с повышенной аэродинамической эффективностью. Однако для «Байкала» необходим другой подход: самолет предназначен для эксплуатации на небольших аэродромах, и характеристики планера должны сочетаться с возможностью техобслуживания в «полевых» условиях.

Источник: «Авиация России» / aviation21.ru

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В «Байкале» используются ПКМ на основе термореактивных и термопластичных связующих. Производитель утверждает, что из этих материалов собраны капоты, двери, полы, обтекатели и триммеры. Свойствами деталей из таких материалов можно управлять на этапе проектирования и получать комплектующие с необходимым сочетанием прочности и массы.

Таким образом, доля и роль композиционных материалов в конструкции определяются задачами самолета. В конструкции МС-21 и «Байкала» применяются два разных подхода. В первом случае ПКМ решали задачу аэродинамической эффективности лайнера, который рассчитан на длительные полеты. Во втором эти материалы призваны оптимизировать отдельные детали конструкции лёгкого самолета, который курсирует между близко расположенными населенными пунктами.