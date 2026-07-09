Анализ окаменелости древнего организма выявил старейший известный пример так называемой латерализации, или анатомически и генетически обусловленное предпочтение использовать правую конечность (сторону тела) для выполнения большинства тонких моторных действий.

Американские ученые сделали открытие, раскрывающее еще одну загадку эволюции поведения животных. Анализ окаменелости древнего организма Spriggina floundersi, жившего более 550 миллионов лет назад, выявил старейший известный пример так называемой латерализации, или предпочтения одной стороны тела, в данном случае «праворукости». Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале «Scientific Reports».

Изображение: нейросеть qwen

Spriggina floundersi — один из наиболее характерных представителей организмов, населявших Землю в эдиакарский период — задолго до появления первых животных с твердым скелетом. Ископаемые остатки этого организма, обнаруженные на юге Австралии, позволили ученым проследить не только структуру его тела, но и тонкие аспекты поведения, которые ранее считались прерогативой гораздо более развитых форм жизни.

Исследователи проанализировали более ста прекрасно сохранившихся экземпляров Spriggina floundersi. Эти ископаемые сохранились в виде отпечатков, являющихся зеркальным отражением первоначальных форм животных.

реклама

Детальный анализ показал, что значительно больше экземпляров имеют изгиб влево. Однако, из-за особенностей образования окаменелостей, этот отпечаток указывает на то, что животное при жизни изгибалось вправо. Это повторение не случайно. Оно предполагает, что у Spriggina floundersi была выраженная склонность к повороту в одну сторону, сравнимая с современной «праворукостью».

Это открытие уникально, поскольку оно касается живого организма, у которого отсутствовали конечности и, следовательно, не наблюдалась латерализация в том виде, в котором она известна из повседневной жизни у людей или других современных животных. Однако предпочтение направления движения может указывать на существование ранних механизмов функциональной асимметрии в нервной системе.



Латерализация, или функциональная асимметрия между левой и правой сторонами тела, широко распространена в животном мире. У людей она проявляется, среди прочего, в доминировании одной руки, у птиц — в предпочтении одного глаза для наблюдения, а у осьминогов — в предпочтении одного щупальца для манипулирования предметами. Открытие того, что животные, демонстрирующие такое поведение, существовали более полумиллиарда лет назад, отодвигает происхождение латерализации гораздо дальше в прошлое, чем считалось ранее.