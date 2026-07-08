Испытания позволяют комплексно оценить надежность, безотказность, работоспособность и стабильность работы систем двигателя в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

В рамках подготовки к сертификации самолета ЛМС-901 «Байкал» Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) приступил к длительным испытаниям турбовинтового двигателя ВК-800. Именно этот агрегат будет установлен на обновленный с учетом программы импортозамещения турбовинтовой однодвигательный самолёт. Фото: aviation21.ru

В ЛМС-901 отечественные конструкторы полностью отказались от зарубежных комплектующих в пользу компонентов российского производства. Ключевые элементы — двигатель ВК-800, который заменит американский GE H80, и воздушный винт АВ-901. «Байкал». Фото: ОАК

К настоящему времени произведены замеры напряжения на конструктивных узлах и деталях силовой установки и АВ-901. Для осуществления этих испытаний «Байкал» был оснащен специальными измерительными установками. Также было проведено экспериментальное измерение механических напряжений и деформаций на стенках труб двигателя, так называемое тензометрирование трубопроводов.

Для фиксации возможной деформации элементов на стенки установки и на винт были размещены специальные датчики. В целом общее время испытаний, которые проходят на специальном стенде, должно составить 150 часов. С помощью оборудования проверяют работоспособность и безотказность силовой установки в режиме, максимально приближенном к реальным условиям эксплуатации.

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Помимо установки на «Байкал», одной из модификаций двигателя планируют оснастить российско-белорусский самолет «Освей». Также модель ВК-800СМ, как ожидается, в ходе ремоторизации будет устанавливаться на локализованных самолётах L-410.

Ранее Денис Мантуров, курирующий российскую авиационную отрасль, заявил, что ЛМС-901 не станет заменой легендарному «кукурузнику» Ан-2. «Байкал» является абсолютно новым, передовым самолетом, разработанном в соответствии с современными стандартами.