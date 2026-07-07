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kosmos_news
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую 2 млрд лет назад необычную галактику Центавр А
Новейшие изображения показывают галактику Центавр А (NGC 5128), сформированную космическим столкновением.
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Центавр А расположен примерно в 11 миллионах световых лет от Земли, что делает его относительно близким объектом в космическом масштабе. Однако, в отличие от большинства соседних галактик, Центавр А характеризуется чрезвычайно высокой активностью. Это делает объект идеальной лабораторией для изучения взаимосвязей между галактиками и черными дырами, а также процессов их совместной эволюции.
Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

В центре Центавра А находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающую материю. Этот процесс приводит к образованию мощных джетов и излучению огромного количества энергии, что существенно влияет на форму и эволюцию всей галактики. Центавр А около двух миллиардов лет назад столкнулся с другой галактикой.

Предыдущие наблюдения в видимом свете не позволили тщательно изучить плотно запыленную центральную часть Центавра А. Космический телескоп «Спитцер», работающий в инфракрасном диапазоне, выявил только крупные структуры, не позволяя различить отдельные звезды. Космический телескоп «Уэбб» сделал снимок с беспрецедентной детализацией.

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Последние изображения в среднем инфракрасном диапазоне показывают сложные пылевые структуры, создающие удивительные, почти геометрические формы. Через центр галактики проходит отчетливо искаженная, параллелограммообразная пылевая полоса, вокруг которой тянутся тонкие полоски вещества, напоминающие космические облака. S-образная форма, видимая на изображении, полученном с помощью среднеинфракрасного прибора (MIRI), особенно интересна. Ее происхождение остается загадкой и требует дальнейшего изучения. Ученые задаются вопросом, была ли она создана черной дырой или в результате звездообразования, вызванного столкновением галактик в прошлом.

Благодаря высокому разрешению телескопа астрономы теперь могут анализировать Центавр А практически по одной звезде. То, что на первый взгляд кажется зернистым изображением, на самом деле представляет собой плотно упакованное поле отдельных звезд. Каждая из них содержит информацию о прошлом галактики, включая время образования самых древних звёзд, замедление звёздообразования и всплеск рождаемости звёзд во время столкновения галактик. Вместе они образуют подробную хронологию эволюции Центавра А.

#космос #астрономия #галактика
Источник: phys.org
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