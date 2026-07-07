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kosmos_news
Почти миллион инвесторов в мем-коин TRUMP потеряли $3,8 млрд
Президент США Дональд Трамп заработал около 1,4 миллиарда долларов на криптовалютных проектах в 2025 году, однако к настоящему времени его мем-коин TRUMP потеряла около 98 процентов своей стоимости.
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Согласно открытым данным, доходы президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) в 2025 году составили приблизительно 2,2 миллиарда долларов. 1,4 миллиарда долларов из этой суммы поступили от криптовалютных проектов, таких как мем-коин TRUMP.
Изображение: нейросеть qwen

В прошлом году Трамп заработал на этой криптовалюте более 600 миллионов долларов, несмотря на то, что её стоимость упала почти на 98 процентов до 1,67 доллара (по состоянию на 6 июля 2026 года). Это означает, что инвесторы — в отличие от Трампа — потеряли много денег, как сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на аналитическую фирму Nansen.

Согласно отчёту, почти миллион покупателей мем-коина понесли убытки на общую сумму 3,81 миллиарда долларов — в среднем 3810 долларов на человека. При этом, по данным Nansen, только двое из трех человек, инвестировавших в криптовалюту, потеряли деньги.

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По данным NYT, Трамп получает прибыль с каждой транзакции мем-коина. Для президента США практически не имеет значения, растет или падает стоимость цифровой монеты. Трамп также позаботился о том, чтобы как можно больше его сторонников инвестировали в Trump Coin, продвигая его через свой аккаунт в социальной сети Truth.

Трамп запустил этот проект в январе 2025 года, всего за несколько дней до своей инаугурации. 19 января 2025 года цена Trump Coin достигла своего наивысшего уровня на сегодняшний день — 75,35 долларов. С тех пор она неуклонно снижается.

Криптотрейдер Николас Пинто оказался среди проигравших. По данным NYT, бывший сторонник Трампа инвестировал около 500 000 долларов в Trump Coin и потерял примерно половину этой суммы. Пинто утверждает, что всё это граничит с «юридическим мошенничеством». Белый дом отрицает подобные обвинения.

Стивен Гиллерс, профессор права в Нью-Йоркском университете, не удивился бы, если бы Трамп и его деловые партнеры в конечном итоге столкнулись с коллективным иском от разочарованных инвесторов. Как сообщил Гиллерс изданию NYT, Трамп, похоже, поощрял своих сторонников инвестировать в цифровую монету — даже после того, как сам продал свои активы.

#сша #криптовалюты #трамп #trump #мем-коин
Источник: nytimes.com
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