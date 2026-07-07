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kosmos_news
Российско-белорусский самолёт «Освей» находится на этапе разработки конструкторской документации
В Минпромторге рассказали, что происходит с региональным самолетом, отметив, что в ближайшее время производитель сможет приступать к постройке первых образцов.
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Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков рассказал, как продвигается проект российско-белорусского регионального самолёта ЛМС-192 «Освей». Воздушное судно, которое находится на стадии разработки конструкторской документации Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), названо в честь белорусского озера. Собирается машина на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. В конце июня макет 19-местного лайнера впервые показали на международной выставке в Минске.
Изображение: нейросеть qwen

По словам Абраменкова, в ближайшее время УЗГА завершит этап работы, после которого «можно заказывать изделия». Затем производитель приступит к созданию опытных образцов воздушного судна. Топ-менеджер подчеркнул, что пока соответствующий этап работы еще не завершен. «Конструкция более-менее замороженная», — цитирует слова Абраменкова ТАСС.

Легкий многоцелевой самолет разработан как совместный проект с России и Беларуси. Лайнер рассчитан на 19 пассажиров и идеально подходит для региональных авиаперевозок на короткие расстояния между двумя дружественными странами. Абраменков назвал «Освей» «очень востребованной машиной». Он сейчас занимает важное место в планах России в программе импортозамещения гражданской авиации. Его сертификация ожидается в 2029 году. К концу 2030 года региональным авиакомпаниям планируется поставить не менее 59 самолетов ЛМС-192.

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В Минпромторге уверены, что воздушное судно будет пользоваться спросом авиаперевозчиков. Однако его необходимо «доделать», добавил Абраменков. Самолет заменит чешский Let 410, который производился по лицензии УЗГА в Екатеринбурге до 2022 года. Для Беларуси совместный авиационный проект означает вступление в ряды авиастроительных стран. В ближайшие годы планируется построить не менее 180 самолетов ЛМС-192, половина из них — на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах, на западе страны. В проект также будут вовлечены другие предприятия Беларуси. Однако ведущим разработчиком проекта остается Россия.

#россия #авиация #импортозамещение #беларусь #белоруссия #самолет #освей #лмс-192 #региональный самолет
Источник: tass.ru
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