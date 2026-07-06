Минпромторг России раскрыл детали программы ремоторизации выпущенных до 2022 года самолетов «Суперджет» (SSJ100).

В России готовятся к замене импортного авиадвигателя SaM-146 на отечественный ПД-8 в старых версиях самолетов «Суперджет». На выпущенных до 2022 года среднемагистральных лайнерах появятся уже запущенные в серийное производство импортозамещенные двигательные установки — в данный момент требуется не менее 300 агрегатов. Минпромторг уже в этом году начинает опытно-конструкторские работы по ремоторизации SSJ100. Стоимость этой масштабной программы определит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), проанализировав эксплуатирующиеся в настоящее время самолеты российских авиаперевозчиков. О деталях программы ремоторизации рассказал зам. главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Изображение: нейросеть qwen

Двигатель ПД-8 разрабатывается предприятием «ОДК-Сатурн» и предназначен для использования в различных импортозамещенных моделях самолетов. В первую очередь речь идет об обновленном «Суперджете» (SJ-100), однако естественно, установку получат и более старые версии. Роль SSJ100 в контексте развития отечественной гражданской авиации не уменьшилась на фоне позитивных новостей об успехах производителей, готовящих к выпуску обновленную версию «Суперджета».

По словам Абраменкова, SSJ100 все еще составляют значительную долю в парках отечественных авиакомпаниях. На сегодняшний день поставлена задача — определить финансовую модель, позволяющую максимально эффективно и экономически выгодно ремоторизировать «Суперджеты».

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Что касается стоимости этих работ, в Минпромторге отметили, что ее будут определять авиакомпании совместно с ОАК. Перед этим стороны проведут тщательный анализ парка. Цена ремоторизации «для каждого борта будет сформирована отдельно». Также Абраменков пояснил, что «от модели каждого конкретного самолета зависит, какое количество пойдет под замену двигателя». Минпромторг уже поручил эксплуатантам сделать расчеты по новой финансовой модели для реализации программы ремоторизации.

В целом, как ранее сообщалось, стоимость работ по замене иностранных и устаревших компонентов на 50 самолетах SSJ-100 может составить 115 миллиардов рублей. Согласно планируемому графику, первые двигатели начнут заменять в конце 2029 года.