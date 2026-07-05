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kosmos_news
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
Первый пилот в гражданской авиации, освоивший полеты на Ил-76, Жорж Шишкин считает, что превзойти советский тяжелый грузовой самолет так и не удалось даже в 21-м веке.
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Разработанный в ОКБ Ильюшина тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 считается самым узнаваемым советским воздушным судном. Он совершил свой первый полёт в 1970-х годах и стал одним из важнейших тяжёлых транспортных самолётов на вооружении Советского Союза, а позже и России. Он также послужил основой для специализированных самолётов, включая самолёт-заправщик Ил-78 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Первый пилот, освоивший полеты на Ил-76, Жорж Шишкин уверен, что транспортник до сих пор остаётся одним из самых надёжных тяжёлых самолётов своего класса.
Изображение: нейросеть qwen

Лётчик-испытатель Шишкин в 80-х годах участвовал в операциях в Северном Ледовитом океане: например, с Ил-76 грузы десантировали прямо на льдину в условиях полярной ночи с предельно малой высоты — всего 50–70 метров.

Советские самолеты были разработаны для таких сложных условий эксплуатации. Им приходилось преодолевать огромные расстояния по территории СССР, обслуживать отдаленные регионы, работать в суровых погодных условиях и использовать аэродромы, которые часто были гораздо менее развиты, чем крупные западные военные или гражданские базы.

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Жорж Шишкин уверен: «до сих пор новые машины подобного класса у нас создать не могут». При этом, как известно, многие конструктивные особенности Ил-76 сохранились в последней серийной модификации, Ил-76МД-90А. Эта версия имеет новые двигатели ПС-90А-76, улучшенную топливную экономичность, большую тягу, усиленное крыло, увеличенную максимальную взлётную массу, улучшенную полезную нагрузку, большую дальность полёта и обновлённую авионику кабины.

Шишкин подтвердил, что у Ил-76 бывают отказы, как у всех других самолетов. Однако «запланированное создателями машины резервирование всех систем позволяет успешно справиться» с внештатными ситуациями.

Заслуженный пилот СССР добавил, что такие инциденты связаны не с конструкцией воздушного судна, а с человеческим фактором. В целом Ил-76 заслужил репутацию исключительно надёжной машины. Сейчас сборка версии Ил-76МД-90А осуществляется на заводе «Авиастар» в Ульяновске. В 2025 году с конвейера сошли семь новых самолетов.

#россия #авиация #самолеты #ссср #ил-76 #транспортный самолет
Источник: www1.ru
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