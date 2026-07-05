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kosmos_news
В России разработали 299-сильный двигатель НАМИ-414320 для импортозамещения в авто и грузовиках
Новый отечественный рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, разработанный ФГУП «НАМИ», официально будет представлен уже 6 июля.
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Государственное предприятие России ФГУП «НАМИ» специализируется на проектировании и создании инновационных решений в автомобильной сфере. Компания планирует 6 июля на выставочной площадке в Екатеринбурге представить новую разработку — отечественный двигатель внутреннего сгорания мощностью 299 л.с. Агрегат, получивший обозначение НАМИ-414320, призван импортозаместить зарубежные ДВС в легковом и коммерческих транспортных средствах.
Фото: НАМИ

Согласно пресс-релизу компании, агрегат представляет собой полностью отечественный рядный 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания рабочим объёмом 2,2 л. Заявленная мощность призвана обеспечить крутящий момент 420 Н×м.

Мотор предназначен для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, задействованного в перевозке грузов и пассажиров. Отмечается, что двигательной установкой НАМИ-414320 могут оборудоваться работающие на электрической тяге машины (речь идет о гибридных моделях, использующих ДВС и электромотор).

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В блоке цилиндров двигателя закрытая система охлаждения: жидкость циркулирует по специальным каналам (рубашке) вокруг стенок ДВС. Такая конструкция делает блок цилиндров максимально жестким, а газовый стык полностью герметичен. Верхняя часть двигателя (головка), которая накрывает блок цилиндров, сконструирована таким образом, что топливо может подаваться различными вариантами. Это решение позволяет адаптировать эксплуатацию мотора под требования различных заказчиков.

Ключевые характеристики двигателя во многом сравнимы с параметрами моделей ведущих мировых производителей агрегатов: Volkswagen EA888, Mercedes-Benz M260 или Ford EcoBoost. Пока неизвестно, какой первый отечественный автомобиль может быть оснащён новой разработкой российских инженеров.

#россия #технологии #автомобили #транспорт #производство #двигатели #грузовики #нами #силовые установки
Источник: expo.innoprom.com
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