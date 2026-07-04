Продолжаются испытания импортозамещенного лайнера, который должен получить сертификацию через год.

Импортозамещенный самолет МС-21-310 призван стать флагманом российской гражданской авиации. Ожидается, что первые серийные воздушные суда поступят авиаперевозчикам в следующем году. В конечном итоге, MC-21 заменит как Airbus A320/A321, так и Boeing 737-800, которые все еще находятся в эксплуатации.

Фото: ОАК

Завершить всю программу испытаний МС-21 планируется через год, а в июне 13 полетов общей продолжительностью 46 часов 5 минут выполнили опытные образцы с бортовыми номерами 73055 (МС.0012) и 73057 (МС.0013).

Фото: aviation21.ru

Это довольно высокие темпы испытаний, при этом президент РФ Владимир Путин во время осмотра МС-21 в конце прошлого месяца обратился к производителям с просьбой ускорить поставку импортозамещенных лайнеров и не затягивать выполнение графика. «Всё надо делать быстрее», — сказал глава государства.

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Сообщается, что в прошедших в июне испытаниях оценивалась работоспособность бортовых систем лайнера, подтверждались лётно-технические характеристики и анализировались взлётно-посадочные параметры. Борт 73055 совершил четыре полета общей продолжительностью 13 часов 45 минут. Была оценена работоспособность вычислительной системы самолётовождения и радионавигационных средств. Лайнер подтвердил характеристики в типовых режимах полета.

Борт 73057 совершил девять полетов общей продолжительностью 32 часа 20 минут. Главным образом оценивалось качество шасси в различных режимах (руление по полосе, взлет, посадка и пр.). Все полеты были максимально приближены к условиям регулярной эксплуатации.

Разработанная дочерней компанией ПАО «Яковлев», полностью российская версия MC-21, оснащенная двигателями ПД-14 и авионикой отечественного производства, имеет несколько меньшую дальность полета и больший расход топлива, чем первоначально запланированная версия с западными компонентами. Однако в ОАК заверили, что текущих возможностей самолета достаточно для осуществления среднемагистральных рейсов внутри страны.